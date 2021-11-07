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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3457345834593460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:08

  посетитель написав:Дебетки нет.

шикарный шанс получить виртуальную карту. Увы, если первым пластик, то виртуальную уже нет, а наоборот - можно.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:13

Звонок от "сб" банка. Пытались узнать ссв кредитки.откуда они знаютФИО и номер карты?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 14:37

  kulikrom написав:
  посетитель написав:Дебетки нет.

шикарный шанс получить виртуальную карту. Увы, если первым пластик, то виртуальную уже нет, а наоборот - можно.

И что вы с ней делать будете? У меня две физических к одному счёту. Используется только одна. Потребность в виртуальной отсутствует вообще.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:06

  Vorlon написав:Потребность в виртуальной отсутствует вообще.

спокойно сплю, зная, что во всяких алиэеспрессах и других болтов подвязана карта без физ.доступа и остатка на ней
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:28

  Slx написав:
  PUMB написав:Добрый день!

Здравствуйте. Подскажите, мне уже нужно звонить в банк в ситуации, когда потянул через приложение ПУМБ средства из дебетки другого банка в ночь с Сб на Вс, там они снялись сразу, а на карту ПУМБ до сих пор не зачислились?
Или может можно Вам в ЛС написать детали операции и идентификационные данные?

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения детали сложившейся ситуации. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь. 
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:21

Re: ПУМБ

novichok написав:Звонок от "сб" банка. Пытались узнать ссв кредитки.откуда они знаютФИО и номер карты?
Моя думка, що хтось зі сторони банку злив базу:)) Бо вперше за 15 років користування картками різних банків дзвонили десь місяць тому саме з такими ж даними по картці ПУМБ. У випадковість не віриться.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:35

  stryzhko написав:
novichok написав:Звонок от "сб" банка. Пытались узнать ссв кредитки.откуда они знаютФИО и номер карты?
Моя думка, що хтось зі сторони банку злив базу:)) Бо вперше за 15 років користування картками різних банків дзвонили десь місяць тому саме з такими ж даними по картці ПУМБ. У випадковість не віриться.

вы принимали какие то дополнительные меры?
novichok
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  #<1 ... 3457345834593460
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