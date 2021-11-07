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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лис, 2021 13:08
посетитель написав:
Дебетки нет.
шикарный шанс получить виртуальную карту. Увы, если первым пластик, то виртуальную уже нет, а наоборот - можно.
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kulikrom
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Додано: Пон 08 лис, 2021 13:13
Звонок от "сб" банка. Пытались узнать ссв кредитки.откуда они знаютФИО и номер карты?
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novichok
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Додано: Пон 08 лис, 2021 14:37
kulikrom написав: посетитель написав:
Дебетки нет.
шикарный шанс получить виртуальную карту. Увы, если первым пластик, то виртуальную уже нет, а наоборот - можно.
И что вы с ней делать будете? У меня две физических к одному счёту. Используется только одна. Потребность в виртуальной отсутствует вообще.
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Vorlon
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Додано: Пон 08 лис, 2021 16:06
Vorlon написав:
Потребность в виртуальной отсутствует вообще.
спокойно сплю, зная, что во всяких алиэеспрессах и других болтов подвязана карта без физ.доступа и остатка на ней
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kulikrom
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Додано: Пон 08 лис, 2021 17:28
Slx написав: PUMB написав:
Добрый день!
Здравствуйте. Подскажите, мне уже нужно звонить в банк в ситуации, когда потянул через приложение ПУМБ средства из дебетки другого банка в ночь с Сб на Вс, там они снялись сразу, а на карту ПУМБ до сих пор не зачислились?
Или может можно Вам в ЛС написать детали операции и идентификационные данные?
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения детали сложившейся ситуации. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь.
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PUMB
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Додано: Пон 08 лис, 2021 18:21
novichok написав:Звонок от "сб" банка. Пытались узнать ссв кредитки.откуда они знаютФИО и номер карты?
Моя думка, що хтось зі сторони банку злив базу:)) Бо вперше за 15 років користування картками різних банків дзвонили десь місяць тому саме з такими ж даними по картці ПУМБ. У випадковість не віриться.
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stryzhko
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Додано: Пон 08 лис, 2021 18:35
stryzhko написав:
novichok написав:Звонок от "сб" банка. Пытались узнать ссв кредитки.откуда они знаютФИО и номер карты?
Моя думка, що хтось зі сторони банку злив базу:)) Бо вперше за 15 років користування картками різних банків дзвонили десь місяць тому саме з такими ж даними по картці ПУМБ. У випадковість не віриться.
вы принимали какие то дополнительные меры?
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novichok
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