Більшість шаблонів по комунальним послугам перестало працювати "На жаль, щось пішло не так. Не вдалося завантажити деталі послуги". Після не завжди означає внаслідок, але все досить симптоматично - зламали працюючу систему вкотре.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 12:23
Більшість шаблонів по комунальним послугам перестало працювати "На жаль, щось пішло не так. Не вдалося завантажити деталі послуги". Після не завжди означає внаслідок, але все досить симптоматично - зламали працюючу систему вкотре.
Додано: Вів 09 лис, 2021 14:15
Вітаємо! Будемо раді допомогти Вам та розібратись детальніше. Надішліть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваш ПІБ, номер телефону, модель телефону, дату та час несправності, а також, по можливості скриншот з екрана. Ми обов'язково все перевіримо та відповімо Вам в особистих повідомленнях.
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:07
А можна тут сказати от що. ПУМБ - цікава "банка" і дозволяє мати одночасно бету і звичайний застосунок. Поки в беті проблеми використовую звичайний. До речі, раз вже зайшов у звичайний, то можу дещо порівняти - у беті змінили дизайн вкладки "Платежі". Довго описувати тому просто напишу, що в беті воно зараз виглядаю більш зручніше і розумніше. Головне, щоб працюало, а не тільки виглядало
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:28
А дійсно, що? В мене не бета, щойно спробував сплатити комуналку, вибрав 3 постачальника. Два пройшло, третій "не може бути доданий", раніше працювали всі. А тепер не можу навіть увійти - каже, що пароль невірний, навіть якщо входити через відбиток. Пароль також пробував ввести - результат той самий. Пароль не змінював і не забував.
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:57
Re: ПУМБ
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:01
Re: ПУМБ
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