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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3458345934603461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:23

  nickvp написав:Після оновлення мобільного додатку (бета, про всяк випадок) його почало глючити зовсім не по дитячому, Представнику @PUMB, вам є щось сказати?

Більшість шаблонів по комунальним послугам перестало працювати "На жаль, щось пішло не так. Не вдалося завантажити деталі послуги". Після не завжди означає внаслідок, але все досить симптоматично - зламали працюючу систему вкотре.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:02

  nickvp написав:бета

Що ще тут можна сказати?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:15

  nickvp написав:Після оновлення мобільного додатку (бета, про всяк випадок) його почало глючити зовсім не по дитячому, Представнику @PUMB, вам є щось сказати?

Вітаємо! Будемо раді допомогти Вам та розібратись детальніше. Надішліть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваш ПІБ, номер телефону, модель телефону, дату та час несправності, а також, по можливості скриншот з екрана. Ми обов'язково все перевіримо та відповімо Вам в особистих повідомленнях. 
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:07

  klug написав:
  nickvp написав:бета

Що ще тут можна сказати?

А можна тут сказати от що. ПУМБ - цікава "банка" і дозволяє мати одночасно бету і звичайний застосунок. Поки в беті проблеми використовую звичайний. До речі, раз вже зайшов у звичайний, то можу дещо порівняти - у беті змінили дизайн вкладки "Платежі". Довго описувати тому просто напишу, що в беті воно зараз виглядаю більш зручніше і розумніше. Головне, щоб працюало, а не тільки виглядало :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:28

  klug написав:
  nickvp написав:бета

Що ще тут можна сказати?

А дійсно, що? В мене не бета, щойно спробував сплатити комуналку, вибрав 3 постачальника. Два пройшло, третій "не може бути доданий", раніше працювали всі. А тепер не можу навіть увійти - каже, що пароль невірний, навіть якщо входити через відбиток. Пароль також пробував ввести - результат той самий. Пароль не змінював і не забував.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:57

Re: ПУМБ

  nickvp написав:Довго описувати тому просто напишу, що в беті воно зараз виглядаю більш зручніше і розумніше

А можно было просто вставить скриншот :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:01

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:А тепер не можу навіть увійти - каже, що пароль невірний, навіть якщо входити через відбиток.

Попробуйте зайти в ИБ. Если напишет, что учетная запись заблокирована, то обращайтесь на горячую линию для разблокировки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:39

  ingtrans написав:
  M-Audio написав:А тепер не можу навіть увійти - каже, що пароль невірний, навіть якщо входити через відбиток.

Попробуйте зайти в ИБ. Если напишет, что учетная запись заблокирована, то обращайтесь на горячую линию для разблокировки.

Действительно, заблокирована. После коммунального платежа из приложения. Очень, как говорится, смешно. Позвонил по тому телефону - там "ваш виртуальный помощник". Ещё более смешно.
Я даже, наверное, и восстанавливать не буду. Пусть идут в сад с таким отношением.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:48

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:Позвонил по тому телефону - там "ваш виртуальный помощник".

Я позвонил, выбрал пару цифр и ответил оператор. С учетом идентификации и разблокировки на всё ушло 1 минута 43 секунды.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:55

  ingtrans написав:
  M-Audio написав:Позвонил по тому телефону - там "ваш виртуальный помощник".

Я позвонил, выбрал пару цифр и ответил оператор. С учетом идентификации и разблокировки на всё ушло 1 минута 43 секунды.

А, ну если там цифровое меню, то ещё ладно. Просто сейчас мода сажать роботов, которые, типа, речь понимают.

И что у них там происходит?
M-Audio
 
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