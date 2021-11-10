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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3459346034613462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:19

  M-Audio написав:
И что у них там происходит?


В бете уже кешбечная программа, в приложении. Со смешными процентами, Без коммуналки(.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:42

1.Напомните до какого числа выплачивают кеш бек за попередний месяц?
2.Если Кредитная Карта заблокирована мной, то кеш бек могут выплатить на дебетку?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:11

  novichok написав:1.Напомните до какого числа выплачивают кеш бек за попередний месяц?

По правилам - до 15 числа, обычно 12
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:16

  jay2004 написав:В бете уже кешбечная программа, в приложении


ура наконецто. а то думал уже закрывать карты.
Лупумба давай кешбек в массы и побольше!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:27

  uaprofi написав:
  jay2004 написав:В бете уже кешбечная программа, в приложении


ура наконецто. а то думал уже закрывать карты.
Лупумба давай кешбек в массы и побольше!

А дочитать сообщение до конца не бывает? "Со смешными процентами, Без коммуналки" - на поркуа он такой нужен :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:39

Re: ПУМБ

вроде договорились про покупку Идея банк

https://finclub.net/ua/news/pumb-domovyvsia-pro-kupivliu-ideia-banku.html
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:42

Re: ПУМБ

Хм, а як обрати кишмиш в додатку, він замінить обраний чи добавить? На кабаки норм процент ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:01

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:поркуа он такой нужен

Дополнительные категории к выбранному через Вайбер, почему бы и нет?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:27

Re: ПУМБ

Сегодня в плеймаркете висит на обновление новое приложение, в ней уже кешбек по новому?
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:27

  ВIВ написав:
  Flamingo написав:поркуа он такой нужен

Дополнительные категории к выбранному через Вайбер, почему бы и нет?
а ширше подумать? Ок до конца месяца вы попользуетесь какойто одной двумя может тремя доп.категориями. А потом останется только версия в аппке. Без коммуны и некоторых других плюх. И на поркуа оно такое счастье. Или вы надеетесь что пумба будет вести параллельно два кэшбека? Понятно что повлиять клиенты никак не смогут но обычно подобные программы типа обновляя меняют в худшую сторону. Яркий пример программа симмы Эксимбонус до и после обновления :(
Flamingo
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  #<1 ... 3459346034613462
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