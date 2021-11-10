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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:19
M-Audio написав:
И что у них там происходит?
В бете уже кешбечная программа, в приложении. Со смешными процентами, Без коммуналки(.
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jay2004
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Додано: Сер 10 лис, 2021 19:42
1.Напомните до какого числа выплачивают кеш бек за попередний месяц?
2.Если Кредитная Карта заблокирована мной, то кеш бек могут выплатить на дебетку?
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novichok
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Додано: Сер 10 лис, 2021 20:11
novichok написав:
1.Напомните до какого числа выплачивают кеш бек за попередний месяц?
По правилам - до 15 числа, обычно 12
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vollena71
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Додано: Сер 10 лис, 2021 20:16
jay2004 написав:
В бете уже кешбечная программа, в приложении
ура наконецто. а то думал уже закрывать карты.
Лупумба давай кешбек в массы и побольше!
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uaprofi
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Додано: Сер 10 лис, 2021 20:27
uaprofi написав: jay2004 написав:
В бете уже кешбечная программа, в приложении
ура наконецто. а то думал уже закрывать карты.
Лупумба давай кешбек в массы и побольше!
А дочитать сообщение до конца не бывает? "Со смешными процентами, Без коммуналки" - на поркуа он такой нужен
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Flamingo
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Додано: Сер 10 лис, 2021 20:39
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S i m
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Додано: Сер 10 лис, 2021 20:42
Хм, а як обрати кишмиш в додатку, він замінить обраний чи добавить? На кабаки норм процент
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chipmunk
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:01
Flamingo написав:
поркуа он такой нужен
Дополнительные категории к выбранному через Вайбер, почему бы и нет?
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ВIВ
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:27
Сегодня в плеймаркете висит на обновление новое приложение, в ней уже кешбек по новому?
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копейка
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:27
ВIВ написав: Flamingo написав:
поркуа он такой нужен
Дополнительные категории к выбранному через Вайбер, почему бы и нет?
а ширше подумать? Ок до конца месяца вы попользуетесь какойто одной двумя может тремя доп.категориями. А потом останется только версия в аппке. Без коммуны и некоторых других плюх. И на поркуа оно такое счастье. Или вы надеетесь что пумба будет вести параллельно два кэшбека? Понятно что повлиять клиенты никак не смогут но обычно подобные программы типа обновляя меняют в худшую сторону. Яркий пример программа симмы Эксимбонус до и после обновления
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Flamingo
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