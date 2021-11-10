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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3460346134623463

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:29

Flamingo
А вдруг с 1.12 в приложухе и коммуна будет и все что душа пожедает :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30

  копейка написав:Сегодня в плеймаркете висит на обновление новое приложение, в ней уже кешбек по новому?

Нет. Это пока только вести от бета тестеров. Официальную аппку пока не меняли
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30

  nickvp написав:
  nickvp написав:Після оновлення мобільного додатку (бета, про всяк випадок) його почало глючити зовсім не по дитячому, Представнику @PUMB, вам є щось сказати?

Більшість шаблонів по комунальним послугам перестало працювати "На жаль, щось пішло не так. Не вдалося завантажити деталі послуги". Після не завжди означає внаслідок, але все досить симптоматично - зламали працюючу систему вкотре.

В новой версии предложенной для обновления - оплата нескольких коммунальных услуг за раз, после отметки в разделе Адреса.
Возможно в этом кроется причина неработоспособности, каждый шаблон в отдельности и так работал через раз.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 10 лис, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:32

  ВIВ написав:Flamingo
А вдруг с 1.12 в приложухе и коммуна будет и все что душа пожедает :)

На счет чего душа пожелает точно вряд ли. А по поводу остального - будем посмотреть. Надеяться надо на лучшее, но готовится к худшему
Flamingo
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