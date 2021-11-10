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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30
копейка написав:
Сегодня в плеймаркете висит на обновление новое приложение, в ней уже кешбек по новому?
Нет. Это пока только вести от бета тестеров. Официальную аппку пока не меняли
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30
nickvp написав: nickvp написав:
Після оновлення мобільного додатку (бета, про всяк випадок) його почало глючити зовсім не по дитячому, Представнику @PUMB, вам є щось сказати?
Більшість шаблонів по комунальним послугам перестало працювати "На жаль, щось пішло не так. Не вдалося завантажити деталі послуги". Після не завжди означає внаслідок, але все досить симптоматично - зламали працюючу систему вкотре.
В новой версии предложенной для обновления - оплата нескольких коммунальных услуг за раз, после отметки в разделе Адреса.
Возможно в этом кроется причина неработоспособности, каждый шаблон в отдельности и так работал через раз.
Востаннє редагувалось копейка
в Сер 10 лис, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:32
ВIВ написав:Flamingo
А вдруг с 1.12 в приложухе и коммуна будет и все что душа пожедает
На счет чего душа пожелает точно вряд ли. А по поводу остального - будем посмотреть. Надеяться надо на лучшее, но готовится к худшему
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