Flamingo
А вдруг с 1.12 в приложухе и коммуна будет и все что душа пожедает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 21:29
Flamingo
А вдруг с 1.12 в приложухе и коммуна будет и все что душа пожедает
Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30
Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30
В новой версии предложенной для обновления - оплата нескольких коммунальных услуг за раз, после отметки в разделе Адреса.
Возможно в этом кроется причина неработоспособности, каждый шаблон в отдельности и так работал через раз.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 10 лис, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 лис, 2021 21:32
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:25
Додано: Чет 11 лис, 2021 15:59
Представнику банка.
Відповідно до правил акції "Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо" сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції.
Питання: Надалі після відкриття Ювілейного рух коштів із депозитів дозволено?
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