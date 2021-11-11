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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30
копейка написав:
Сегодня в плеймаркете висит на обновление новое приложение, в ней уже кешбек по новому?
Нет. Это пока только вести от бета тестеров. Официальную аппку пока не меняли
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30
nickvp написав: nickvp написав:
Після оновлення мобільного додатку (бета, про всяк випадок) його почало глючити зовсім не по дитячому, Представнику @PUMB, вам є щось сказати?
Більшість шаблонів по комунальним послугам перестало працювати "На жаль, щось пішло не так. Не вдалося завантажити деталі послуги". Після не завжди означає внаслідок, але все досить симптоматично - зламали працюючу систему вкотре.
В новой версии предложенной для обновления - оплата нескольких коммунальных услуг за раз, после отметки в разделе Адреса.
Возможно в этом кроется причина неработоспособности, каждый шаблон в отдельности и так работал через раз.
Востаннє редагувалось копейка
в Сер 10 лис, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:32
ВIВ написав:Flamingo
А вдруг с 1.12 в приложухе и коммуна будет и все что душа пожедает
На счет чего душа пожелает точно вряд ли. А по поводу остального - будем посмотреть. Надеяться надо на лучшее, но готовится к худшему
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Додано: Чет 11 лис, 2021 15:59
Відповідно до правил акції "Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо" сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції.
Питання: Надалі після відкриття Ювілейного рух коштів із депозитів дозволено?
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Прораб
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Додано: Чет 11 лис, 2021 16:52
Прораб написав:
Відповідно до правил акції "Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо" сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції.
Питання: Надалі після відкриття Ювілейного рух коштів із депозитів дозволено?
Вітаємо! На момент оформлення акційного депозиту «Ювілейний» сума всіх депозитів в гривні в ПУМБ (не враховуючи депозиту, що розміщується) повинна бути не менше суми всіх депозитів в гривні в ПУМБ на початок Акції. Депозит "Ювілейний" не передбачає можливості дострокового поповнення або зняття вкладу.
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PUMB
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Додано: Чет 11 лис, 2021 16:58
Питання було в іншому.
PUMB написав: Прораб написав:
Відповідно до правил акції "Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо" сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції.
Питання: Надалі після відкриття Ювілейного рух коштів із депозитів дозволено?
Вітаємо! На момент оформлення акційного депозиту «Ювілейний» сума всіх депозитів в гривні в ПУМБ (не враховуючи депозиту, що розміщується) повинна бути не менше суми всіх депозитів в гривні в ПУМБ на початок Акції. Депозит "Ювілейний" не передбачає можливості дострокового поповнення або зняття вкладу.
Після відкриття депозиту "Ювілейний" кошти з інших
депо можна рухати до завершення акції чи ні?
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Прораб
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Додано: Чет 11 лис, 2021 17:45
PUMB написав:
Депозит "Ювілейний" не передбачає можливості дострокового поповнення або зняття вкладу.
Вроде ж пополнение без ограничений? Или я что-то напутал?
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Додано: Чет 11 лис, 2021 17:55
Прораб написав:
Питання було в іншому.
PUMB написав: Прораб написав:
Відповідно до правил акції "Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо" сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції.
Питання: Надалі після відкриття Ювілейного рух коштів із депозитів дозволено?
Вітаємо! На момент оформлення акційного депозиту «Ювілейний» сума всіх депозитів в гривні в ПУМБ (не враховуючи депозиту, що розміщується) повинна бути не менше суми всіх депозитів в гривні в ПУМБ на початок Акції. Депозит "Ювілейний" не передбачає можливості дострокового поповнення або зняття вкладу.
Після відкриття депозиту "Ювілейний" кошти з інших
депо можна рухати до завершення акції чи ні?
Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.
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PUMB
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