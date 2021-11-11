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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3461346234633464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:31

а как узнать сумму на нач.акции?
со свободного снималось пополнялось и не раз
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:35

  PUMB написав:
  Прораб написав:Питання було в іншому.
Після відкриття депозиту "Ювілейний" кошти з інших депо можна рухати до завершення акції чи ні?

Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.

Чекаю на відповідь.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:54

  PUMB написав:Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.

Думаю, что эта информация будет интересна многим, по-этому разместиите ее на всеобщее обозрение. Впдь это же не тайная информация?
И вопрос по ""Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо"...сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції." Если депозитов у меня не было и я открываю «Ювілейний», то этот депозит подходит под условия акции?
Golf_streem
 
Повідомлень: 176
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  #<1 ... 3461346234633464
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