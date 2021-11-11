а как узнать сумму на нач.акции?
со свободного снималось пополнялось и не раз
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:31
а как узнать сумму на нач.акции?
со свободного снималось пополнялось и не раз
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:35
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:54
Думаю, что эта информация будет интересна многим, по-этому разместиите ее на всеобщее обозрение. Впдь это же не тайная информация?
И вопрос по ""Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо"...сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції." Если депозитов у меня не было и я открываю «Ювілейний», то этот депозит подходит под условия акции?
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