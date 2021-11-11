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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3461346234633464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:31

а как узнать сумму на нач.акции?
со свободного снималось пополнялось и не раз
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:35

  PUMB написав:
  Прораб написав:Питання було в іншому.
Після відкриття депозиту "Ювілейний" кошти з інших депо можна рухати до завершення акції чи ні?

Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.

Чекаю на відповідь.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:54

  PUMB написав:Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.

Думаю, что эта информация будет интересна многим, по-этому разместиите ее на всеобщее обозрение. Впдь это же не тайная информация?
И вопрос по ""Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо"...сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції." Если депозитов у меня не было и я открываю «Ювілейний», то этот депозит подходит под условия акции?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:24

Не могу зайти ни в приложение, ни в ИБ.
В чем дело? :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:54

  rollo написав:Не могу зайти ни в приложение, ни в ИБ.
В чем дело? :|

Учетная запись не заблокирована?
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:56

  rollo написав:Не могу зайти ни в приложение, ни в ИБ.
В чем дело? :|

Блокирует аккаунт после любого платежа с кодом по СМС. Приложение не воспринимает код из СМС (воспринимает как неправильный), поэтому блокируется аккаунт.
Звоните в поддержку.

Три коммунальных платежа - три блокировки. После каждого - разблокировка через службу поддержки. Плюнул, заплатил все услуги через Приват. То поставщиков месяцами не могут добавить, то по наявным ошибки при оплате, то теперь блокировки аккаунта.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00

  rollo написав:Не могу зайти ни в приложение, ни в ИБ.
В чем дело? :|

Добрый день! Будем рады помочь Вам проверить корректность работы сервиса. Отправьте нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ИНН, номер телефона, модель телефона, точную дату и время проблемного функционирования, по возможности скриншот с экрана. Либо обратитесь в техническую поддержку. Для этого, после отражения ошибки в приложении, нужно сильно потрясти телефон (или «тапнуть» по экрану несколько раз) и описать ситуацию в окошке, которое появится.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:11

Re: ПУМБ

  Hennady написав:Три коммунальных платежа - три блокировки. После каждого - разблокировка через службу поддержки. Плюнул, заплатил все услуги через Приват.

Я розблоковувв через новий пароль. Оплатив одну комнунал - перезайдіть у додаток. Тикаю пальцем - пароль невірний, є три спроби. Вводжу пароль - те саме. Але не обнуляють, постійно - лишилось 3 спроби.
З приємного - після установки кишмиша в додатку комунальний залишився. Але на кабаках ще не тестив..
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:40

  Прораб написав:
  PUMB написав:
  Прораб написав:Питання було в іншому.
Після відкриття депозиту "Ювілейний" кошти з інших депо можна рухати до завершення акції чи ні?

Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.

Чекаю на відповідь.

Вітаємо! Під час акції депозиту "Ювілейний" рух коштів по іншим відкритим депозитам не заборонені.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:41

  Golf_streem написав:
  PUMB написав:Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.

Думаю, что эта информация будет интересна многим, по-этому разместиите ее на всеобщее обозрение. Впдь это же не тайная информация?
И вопрос по ""Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо"...сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції." Если депозитов у меня не было и я открываю «Ювілейний», то этот депозит подходит под условия акции?

Добрый день! По Вашей просьбе ответ разместили публично. А также, по Вашему вопросу, хотим отметить, действительно, такой вклад будет соответствовать условиям Акции.
PUMB
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12.11.2021 13:41
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