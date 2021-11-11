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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:31
а как узнать сумму на нач.акции?
со свободного снималось пополнялось и не раз
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v57
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Додано: Чет 11 лис, 2021 18:35
PUMB написав: Прораб написав:Питання було в іншому.
Після відкриття депозиту "Ювілейний" кошти з інших
депо можна рухати до завершення акції чи ні?
Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.
Чекаю на відповідь.
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Прораб
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Додано: Чет 11 лис, 2021 18:54
PUMB написав:
Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.
Думаю, что эта информация будет интересна многим, по-этому разместиите ее на всеобщее обозрение. Впдь это же не тайная информация?
И вопрос по ""Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо"...сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції." Если депозитов у меня не было и я открываю «Ювілейний», то этот депозит подходит под условия акции?
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Golf_streem
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:24
Не могу зайти ни в приложение, ни в ИБ.
В чем дело?
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rollo
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:54
rollo написав:
Не могу зайти ни в приложение, ни в ИБ.
В чем дело?
Учетная запись не заблокирована?
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ingtrans
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:56
rollo написав:
Не могу зайти ни в приложение, ни в ИБ.
В чем дело?
Блокирует аккаунт после любого платежа с кодом по СМС. Приложение не воспринимает код из СМС (воспринимает как неправильный), поэтому блокируется аккаунт.
Звоните в поддержку.
Три коммунальных платежа - три блокировки. После каждого - разблокировка через службу поддержки. Плюнул, заплатил все услуги через Приват. То поставщиков месяцами не могут добавить, то по наявным ошибки при оплате, то теперь блокировки аккаунта.
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Hennady
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00
rollo написав:
Не могу зайти ни в приложение, ни в ИБ.
В чем дело?
Добрый день! Будем рады помочь Вам проверить корректность работы сервиса. Отправьте нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ИНН, номер телефона, модель телефона, точную дату и время проблемного функционирования, по возможности скриншот с экрана. Либо обратитесь в техническую поддержку. Для этого, после отражения ошибки в приложении, нужно сильно потрясти телефон (или «тапнуть» по экрану несколько раз) и описать ситуацию в окошке, которое появится.
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PUMB
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:11
Hennady написав:
Три коммунальных платежа - три блокировки. После каждого - разблокировка через службу поддержки. Плюнул, заплатил все услуги через Приват.
Я розблоковувв через новий пароль. Оплатив одну комнунал - перезайдіть у додаток. Тикаю пальцем - пароль невірний, є три спроби. Вводжу пароль - те саме. Але не обнуляють, постійно - лишилось 3 спроби.
З приємного - після установки кишмиша в додатку комунальний залишився. Але на кабаках ще не тестив..
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chipmunk
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:40
Прораб написав: PUMB написав: Прораб написав:Питання було в іншому.
Після відкриття депозиту "Ювілейний" кошти з інших
депо можна рухати до завершення акції чи ні?
Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.
Чекаю на відповідь.
Вітаємо! Під час акції депозиту "Ювілейний" рух коштів по іншим відкритим депозитам не заборонені.
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PUMB
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:41
Golf_streem написав: PUMB написав:
Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.
Думаю, что эта информация будет интересна многим, по-этому разместиите ее на всеобщее обозрение. Впдь это же не тайная информация?
И вопрос по ""Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо"...сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції." Если депозитов у меня не было и я открываю «Ювілейний», то этот депозит подходит под условия акции?
Добрый день! По Вашей просьбе ответ разместили публично. А также, по Вашему вопросу, хотим отметить, действительно, такой вклад будет соответствовать условиям Акции.
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PUMB
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