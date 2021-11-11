а как узнать сумму на нач.акции?
со свободного снималось пополнялось и не раз
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Додано: Чет 11 лис, 2021 18:31
а как узнать сумму на нач.акции?
со свободного снималось пополнялось и не раз
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:35
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:54
Думаю, что эта информация будет интересна многим, по-этому разместиите ее на всеобщее обозрение. Впдь это же не тайная информация?
И вопрос по ""Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо"...сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції." Если депозитов у меня не было и я открываю «Ювілейний», то этот депозит подходит под условия акции?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:54
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:56
Блокирует аккаунт после любого платежа с кодом по СМС. Приложение не воспринимает код из СМС (воспринимает как неправильный), поэтому блокируется аккаунт.
Звоните в поддержку.
Три коммунальных платежа - три блокировки. После каждого - разблокировка через службу поддержки. Плюнул, заплатил все услуги через Приват. То поставщиков месяцами не могут добавить, то по наявным ошибки при оплате, то теперь блокировки аккаунта.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00
Добрый день! Будем рады помочь Вам проверить корректность работы сервиса. Отправьте нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ИНН, номер телефона, модель телефона, точную дату и время проблемного функционирования, по возможности скриншот с экрана. Либо обратитесь в техническую поддержку. Для этого, после отражения ошибки в приложении, нужно сильно потрясти телефон (или «тапнуть» по экрану несколько раз) и описать ситуацию в окошке, которое появится.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:02
Re: ПУМБ
Подскажите, пожалуйста, в ПУМБе любой клиент в любом отделении может приобрести валютные ОВГЗ? Или такие услуги только для пакетов Persona и в соответствующих отделениях?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:11
Re: ПУМБ
Я розблоковувв через новий пароль. Оплатив одну комнунал - перезайдіть у додаток. Тикаю пальцем - пароль невірний, є три спроби. Вводжу пароль - те саме. Але не обнуляють, постійно - лишилось 3 спроби.
З приємного - після установки кишмиша в додатку комунальний залишився. Але на кабаках ще не тестив..
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:40
Вітаємо! Під час акції депозиту "Ювілейний" рух коштів по іншим відкритим депозитам не заборонені.
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