PUMB написав:Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.
Думаю, что эта информация будет интересна многим, по-этому разместиите ее на всеобщее обозрение. Впдь это же не тайная информация? И вопрос по ""Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо"...сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції." Если депозитов у меня не было и я открываю «Ювілейний», то этот депозит подходит под условия акции?
Добрый день! По Вашей просьбе ответ разместили публично. А также, по Вашему вопросу, хотим отметить, действительно, такой вклад будет соответствовать условиям Акции.
Hennady написав:Три коммунальных платежа - три блокировки. После каждого - разблокировка через службу поддержки. Плюнул, заплатил все услуги через Приват.
Я розблоковувв через новий пароль. Оплатив одну комнунал - перезайдіть у додаток. Тикаю пальцем - пароль невірний, є три спроби. Вводжу пароль - те саме. Але не обнуляють, постійно - лишилось 3 спроби. З приємного - після установки кишмиша в додатку комунальний залишився. Але на кабаках ще не тестив..
Кешбэк начислили тоже. Но проблема со входом. У всех так?
А откуда тогда знаете, что начислено? Проблем со входом нет. У меня точно такая проблема была, когда заблокировали учетную запись после оплаты коммуналки. При этом в ИБ писало, что заблокировано, а в приложении ничего не понятно.
Кешбэк начислили тоже. Но проблема со входом. У всех так?
А откуда тогда знаете, что начислено? Проблем со входом нет. У меня точно такая проблема была, когда заблокировали учетную запись после оплаты коммуналки. При этом в ИБ писало, что заблокировано, а в приложении ничего не понятно.
На Вайбер пришло. Платил тоже коммуналку. Поддержка говорит, что блокировки нет, а есть технические проблемы.