RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3463346434653466>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:41

  Golf_streem написав:
  PUMB написав:Обов'язково уточнимо інформацію у спеціалістів відповідного відділу та відповімо Вам в особистих повідомленнях.

Думаю, что эта информация будет интересна многим, по-этому разместиите ее на всеобщее обозрение. Впдь это же не тайная информация?
И вопрос по ""Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо"...сума інших депозитів на дату відкриття має бути не меншою ніж на перший день проведення акції." Если депозитов у меня не было и я открываю «Ювілейний», то этот депозит подходит под условия акции?

Добрый день! По Вашей просьбе ответ разместили публично. А также, по Вашему вопросу, хотим отметить, действительно, такой вклад будет соответствовать условиям Акции.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:53

  chipmunk написав:
  Hennady написав:Три коммунальных платежа - три блокировки. После каждого - разблокировка через службу поддержки. Плюнул, заплатил все услуги через Приват.

Я розблоковувв через новий пароль. Оплатив одну комнунал - перезайдіть у додаток. Тикаю пальцем - пароль невірний, є три спроби. Вводжу пароль - те саме. Але не обнуляють, постійно - лишилось 3 спроби.
З приємного - після установки кишмиша в додатку комунальний залишився. Але на кабаках ще не тестив..

Аналогично((
rollo
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:59

В службе поддержки ответили, что ведутся технические работы.
И когда эти работы закончатся никто, нажаль, не знает.
Блокировки аккаунта нет.
rollo
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:03

Кэшбэк начислили.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2516
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2309 раз.
Подякували: 3928 раз.
 
Профіль
29
15
30
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:30

Вот скриншот:
Зображення
rollo
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:36

  Striker написав:Кэшбэк начислили.

Кешбэк начислили тоже. Но проблема со входом. У всех так?
rollo
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:40

  rollo написав:
  Striker написав:Кэшбэк начислили.

Кешбэк начислили тоже. Но проблема со входом. У всех так?

А откуда тогда знаете, что начислено? :)
Проблем со входом нет. У меня точно такая проблема была, когда заблокировали учетную запись после оплаты коммуналки. При этом в ИБ писало, что заблокировано, а в приложении ничего не понятно.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 31.07.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:42

У меня зашло в приложение. Только с кэшбэком отбой, то просто пришло уведомление с суммой кэшбэка за прошлый месяц, но ещё пока не начислили. 15-го числа могут аж.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2516
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2309 раз.
Подякували: 3928 раз.
 
Профіль
29
15
30
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:49

Re: ПУМБ

З веб-версії не дає зробити переказ на карту іншого банку.
Система тимчасово недоступна. Будь ласка, спробуйте пізніше (0c6937)
Прораб
 
Повідомлень: 374
З нами з: 02.03.19
Подякував: 310 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:53

  ingtrans написав:
  rollo написав:
  Striker написав:Кэшбэк начислили.

Кешбэк начислили тоже. Но проблема со входом. У всех так?

А откуда тогда знаете, что начислено? :)
Проблем со входом нет. У меня точно такая проблема была, когда заблокировали учетную запись после оплаты коммуналки. При этом в ИБ писало, что заблокировано, а в приложении ничего не понятно.

На Вайбер пришло.
Платил тоже коммуналку. Поддержка говорит, что блокировки нет, а есть технические проблемы.
rollo
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3463346434653466>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, anikola13, ingtrans, S i m і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34657)
12.11.2021 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.