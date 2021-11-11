RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3463346434653466

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:55

Re: ПУМБ

  rollo написав:На Вайбер пришло.

То не то пришло, мне так кажется :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 31.07.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:56

Re: ПУМБ

вайбер пікнув, що кишмиш вже на щоту. А зайти в додаток нізя
chipmunk
 
Повідомлень: 8794
З нами з: 15.04.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:01

  chipmunk написав:вайбер пікнув, що кишмиш вже на щоту. А зайти в додаток нізя

Лично мне пришло, что начислено столько-то, ждите выплаты до 15-го. Это не уведомление о поступление на счет. Сами деньги не приходили.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 31.07.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:04

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Лично мне пришло, что начислено столько-то, ждите выплаты до 15-го. Это не уведомление о поступление на счет.

Це раніше прийшло, годину тому, а сам кишмиш 5 хв. тому
chipmunk
 
Повідомлень: 8794
З нами з: 15.04.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:05

Да, теперь уже точно есть.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2516
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2309 раз.
Подякували: 3928 раз.
 
Профіль
29
15
30
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:13

Re: ПУМБ

Вже є КБ, впало на всеможу.

  chipmunk написав:З приємного - після установки кишмиша в додатку комунальний залишився. Але на кабаках ще не тестив..

Це для всіх або Бета версія?
Прораб
 
Повідомлень: 374
З нами з: 02.03.19
Подякував: 310 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3463346434653466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, anikola13, ingtrans, S i m, Starter і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34657)
12.11.2021 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron