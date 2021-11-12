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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:56
вайбер пікнув, що кишмиш вже на щоту. А зайти в додаток нізя
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chipmunk
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:01
chipmunk написав:
вайбер пікнув, що кишмиш вже на щоту. А зайти в додаток нізя
Лично мне пришло, что начислено столько-то, ждите выплаты до 15-го. Это не уведомление о поступление на счет. Сами деньги не приходили.
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ingtrans
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:04
ingtrans написав:
Лично мне пришло, что начислено столько-то, ждите выплаты до 15-го. Это не уведомление о поступление на счет.
Це раніше прийшло, годину тому, а сам кишмиш 5 хв. тому
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chipmunk
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:05
Да, теперь уже точно есть.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:13
Вже є КБ, впало на всеможу.
chipmunk написав:
З приємного - після установки кишмиша в додатку комунальний залишився. Але на кабаках ще не тестив..
Це для всіх або Бета версія?
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Прораб
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:25
Прораб написав:
Вже є КБ, впало на всеможу.
chipmunk написав:
З приємного - після установки кишмиша в додатку комунальний залишився. Але на кабаках ще не тестив..
Це для всіх або Бета версія?
бета
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Flamingo
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:51
Flamingo написав: Прораб написав:
Вже є КБ, впало на всеможу.
chipmunk написав:
З приємного - після установки кишмиша в додатку комунальний залишився. Але на кабаках ще не тестив..
Це для всіх або Бета версія?
бета
Уже зашел кешбек без беты.
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joik
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:12
Не приходят смс. Это у Всех?
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Kevin
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:12
Смс не приходят. С Вильного нельзя снять, с карты перевести также нет возможности. У всех смс с кодами приходят?
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_PORT_UA
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