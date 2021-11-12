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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3464346534663467

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:29

  _PORT_UA написав:Смс не приходят. С Вильного нельзя снять, с карты перевести также нет возможности. У всех смс с кодами приходят?

Только что с вильного снял на дебетку, перевел на кредитку. Все работает, смс приходят.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:37

У многих проблемы. Может связано с ОС телефонов?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:45

Re: ПУМБ

Только что прилетело новое обновление ПУМБ. Второе за сутки. Может там лекарство от багов с смс? Сам не проверял.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:07

  Kevin написав:Не приходят смс. Это у Всех?

Так з карти на вільний ледве затягнув гроші з 5 разу.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:13

  rollo написав:У многих проблемы. Может связано с ОС телефонов?


Добрый вечер! Сегодня наблюдались задержки в поступлении кодов подтверждения при совершении операций в ПУМБ Online. Мы работаем над восстановлением сервиса в ближайшее время.
PUMB
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Представник банку
 
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12.11.2021 18:13
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