Только что с вильного снял на дебетку, перевел на кредитку. Все работает, смс приходят.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:29
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:45
Re: ПУМБ
Только что прилетело новое обновление ПУМБ. Второе за сутки. Может там лекарство от багов с смс? Сам не проверял.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:07
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:13
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