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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:29
_PORT_UA написав:
Смс не приходят. С Вильного нельзя снять, с карты перевести также нет возможности. У всех смс с кодами приходят?
Только что с вильного снял на дебетку, перевел на кредитку. Все работает, смс приходят.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:37
У многих проблемы. Может связано с ОС телефонов?
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rollo
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:45
Только что прилетело новое обновление ПУМБ. Второе за сутки. Может там лекарство от багов с смс? Сам не проверял.
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IDAN
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:07
Kevin написав:
Не приходят смс. Это у Всех?
Так з карти на вільний ледве затягнув гроші з 5 разу.
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Прораб
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:13
rollo написав:
У многих проблемы. Может связано с ОС телефонов?
Добрый вечер! Сегодня наблюдались задержки в поступлении кодов подтверждения при совершении операций в ПУМБ Online. Мы работаем над восстановлением сервиса в ближайшее время.
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PUMB
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:56
Прораб написав:
Так з карти на вільний ледве затягнув гроші з 5 разу.
поясните, зачем тот вильний, если есть юбилейний?
вильний єто подстава, многие потерялись по теме Минфин/бонус к депозиту из-за Вильного. Как якорь, как чемодан без ручки - не вклад а наказание.
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Goodman
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:31
PUMB написав: rollo написав:
У многих проблемы. Может связано с ОС телефонов?
Добрый вечер! Сегодня наблюдались задержки в поступлении кодов подтверждения при совершении операций в ПУМБ Online. Мы работаем над восстановлением сервиса в ближайшее время.
Обновление приложения не помогло. Войти в ИБ тоже невозможно.
Когда же это безобразие закончится?
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rollo
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:57
Goodman написав: Прораб написав:
Так з карти на вільний ледве затягнув гроші з 5 разу.
поясните, зачем тот вильний, если есть юбилейний?
вильний єто подстава, многие потерялись по теме Минфин/бонус к депозиту из-за Вильного. Как якорь, как чемодан без ручки - не вклад а наказание.
Вільний - це вільне зняття-поповнення під 6%, якщо з банками не розбіжишся в регіоні, то доводиться працювати з тим, що є.
Вивертають кишені де тільки можна, порізали ставки, і водночас усі хочуть грошей, причому нових. Мінфін – ну міг би не різати таким чином клієнтів, а ріже йде лісом.
Та і скільки там того мінфіну? Сльози.
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Прораб
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:10
Kevin написав:
Не приходят смс. Это у Всех?
в ощаде где-то после 16 такое же было - видно один и тот же сервис доставки смс используют
хваленый 24х7 по факту не есть таким
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DmitryZP
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Додано: Суб 13 лис, 2021 08:05
Теперь и я не могу войти в приложение. Даёт три попытки.
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IDAN
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