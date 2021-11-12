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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3465346634673468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:13

  IDAN написав:Теперь и я не могу войти в приложение. Даёт три попытки.

Попробуйте войти на ПК в интернет-банкинг. При попытке будет красными буквами написано, что "аккаунт заблокирован, обратитесь в службу поддержки"
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:14

Re: ПУМБ

  IDAN написав:Даёт три попытки.

Если это тот же случай, то они не сгорают :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:43

Чат

Підкажіть, як зв'язатися з ГЛ засобами чату, в додатку не знайшов, через підписку до вайбер каналу, теж дає лише рекламу по продуктам?
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:43

  ingtrans написав:
  IDAN написав:Даёт три попытки.

Если это тот же случай, то они не сгорают :)

Да, при каждом неудачном входе остаются все те же три попытки. Когда уже исправят? Офпред?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:47

  IDAN написав:
  ingtrans написав:
  IDAN написав:Даёт три попытки.

Если это тот же случай, то они не сгорают :)

Да, при каждом неудачном входе остаются все те же три попытки. Когда уже исправят? Офпред?

Мне помогла одна разблокировка, но выше читал, что блокируют после каждой оплаты.
ingtrans
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  #<1 ... 3465346634673468
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