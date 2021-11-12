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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:13
IDAN написав:
Теперь и я не могу войти в приложение. Даёт три попытки.
Попробуйте войти на ПК в интернет-банкинг. При попытке будет красными буквами написано, что "аккаунт заблокирован, обратитесь в службу поддержки"
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Додано: Суб 13 лис, 2021 08:43
Підкажіть, як зв'язатися з ГЛ засобами чату, в додатку не знайшов, через підписку до вайбер каналу, теж дає лише рекламу по продуктам?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 08:43
ingtrans написав: IDAN написав:
Даёт три попытки.
Если это тот же случай, то они не сгорают
Да, при каждом неудачном входе остаются все те же три попытки. Когда уже исправят? Офпред?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 08:47
IDAN написав: ingtrans написав: IDAN написав:
Даёт три попытки.
Если это тот же случай, то они не сгорают
Да, при каждом неудачном входе остаются все те же три попытки. Когда уже исправят? Офпред?
Мне помогла одна разблокировка, но выше читал, что блокируют после каждой оплаты.
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