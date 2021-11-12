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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3465346634673468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:13

  IDAN написав:Теперь и я не могу войти в приложение. Даёт три попытки.

Попробуйте войти на ПК в интернет-банкинг. При попытке будет красными буквами написано, что "аккаунт заблокирован, обратитесь в службу поддержки"
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:14

Re: ПУМБ

  IDAN написав:Даёт три попытки.

Если это тот же случай, то они не сгорают :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:43

Чат

Підкажіть, як зв'язатися з ГЛ засобами чату, в додатку не знайшов, через підписку до вайбер каналу, теж дає лише рекламу по продуктам?
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:43

  ingtrans написав:
  IDAN написав:Даёт три попытки.

Если это тот же случай, то они не сгорают :)

Да, при каждом неудачном входе остаются все те же три попытки. Когда уже исправят? Офпред?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:47

  IDAN написав:
  ingtrans написав:
  IDAN написав:Даёт три попытки.

Если это тот же случай, то они не сгорают :)

Да, при каждом неудачном входе остаются все те же три попытки. Когда уже исправят? Офпред?

Мне помогла одна разблокировка, но выше читал, что блокируют после каждой оплаты.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:44

  melkh написав:Підкажіть, як зв'язатися з ГЛ засобами чату, в додатку не знайшов, через підписку до вайбер каналу, теж дає лише рекламу по продуктам?


Доброго дня! Ви можете отримати консультацію, скориставшись чатом на офіційному сайті банку (натиснувши на червону кнопку "Online сервіси" у правій частині екрану). Також залишити звернення можна після авторизації у веб-версії ПУМБ Online (натиснувши на іконку у формі конверту у верхньому правому кутку) або мобільному додатку (нативнувши на "Інше" у верхньому правому кутку і обравши категорію "Зв'язатись з нами").
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:46

  IDAN написав:
  ingtrans написав:
  IDAN написав:Даёт три попытки.

Если это тот же случай, то они не сгорают :)

Да, при каждом неудачном входе остаются все те же три попытки. Когда уже исправят? Офпред?


Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ФИО, номер телефона, привязанный к личному кабинету, и скриншот экрана. Мы непременно все проверим и во всем разберемся.
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:54

А отделения в субботу уже не работают? Киев,Соборности1 суббота уже выходной,а на сайте указано суббота рабочим днем
novichok
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