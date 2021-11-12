Попробуйте войти на ПК в интернет-банкинг. При попытке будет красными буквами написано, что "аккаунт заблокирован, обратитесь в службу поддержки"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:13
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:14
Re: ПУМБ
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:43
Чат
Підкажіть, як зв'язатися з ГЛ засобами чату, в додатку не знайшов, через підписку до вайбер каналу, теж дає лише рекламу по продуктам?
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:43
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:47
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:44
Доброго дня! Ви можете отримати консультацію, скориставшись чатом на офіційному сайті банку (натиснувши на червону кнопку "Online сервіси" у правій частині екрану). Також залишити звернення можна після авторизації у веб-версії ПУМБ Online (натиснувши на іконку у формі конверту у верхньому правому кутку) або мобільному додатку (нативнувши на "Інше" у верхньому правому кутку і обравши категорію "Зв'язатись з нами").
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:46
Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ФИО, номер телефона, привязанный к личному кабинету, и скриншот экрана. Мы непременно все проверим и во всем разберемся.
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:54
А отделения в субботу уже не работают? Киев,Соборности1 суббота уже выходной,а на сайте указано суббота рабочим днем
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