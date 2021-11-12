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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3466346734683469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:54

  PUMB написав:
  IDAN написав:Да, при каждом неудачном входе остаются все те же три попытки. Когда уже исправят? Офпред?


Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ФИО, номер телефона, привязанный к личному кабинету, и скриншот экрана. Мы непременно все проверим и во всем разберемся.

Так я отправлял. Даже тыкал в телефон и отправлял по почте баги. Два раза!
Вот ответ:
Доброго дня!

Скарги на тех збій розглядаються протягом 5-и робочих діб. Також терміни можуть бути подовжені на невизначений час в залежноті від складності питання.

Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!

Вторые сутки не могу войти ни в приложение, ни в ИБ!
Откатите назад свои обновы!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:58

  novichok написав:
  PUMB написав:
  novichok написав:А отделения в субботу уже не работают? Киев,Соборности1 суббота уже выходной,а на сайте указано суббота рабочим днем


Добрый день! Благодарим за то, что обратили наше внимание на данную ситуацию. Мы обязательно проверим информацию и во всем разберемся.

А не можете по быстрому разобраться какое отделение сегодня точно работает в Киеве? На Княжем Затоне работает,например? Кстати на горячей линии отделение на Соборности видят как рабочее.


Отделение по адресу ул. Княжий Затон, 2/30 сегодня работает 11:00-15:00, касса - до 14:30.
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:00

  rollo написав:
  PUMB написав:
  IDAN написав:Да, при каждом неудачном входе остаются все те же три попытки. Когда уже исправят? Офпред?


Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ФИО, номер телефона, привязанный к личному кабинету, и скриншот экрана. Мы непременно все проверим и во всем разберемся.

Так я отправлял. Даже тыкал в телефон и отправлял по почте баги. Два раза!
Вот ответ:
Доброго дня!

Скарги на тех збій розглядаються протягом 5-и робочих діб. Також терміни можуть бути подовжені на невизначений час в залежноті від складності питання.

Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!

Вторые сутки не могу войти ни в приложение, ни в ИБ!
Откатите назад свои обновы!


Мы понимаем Ваше беспокойство и искренне желаем помочь разобраться в ситуации. Пожалуйста, отправьте ФИО, номер телефона и скриншот в личные сообщения форума, и мы сразу же передадим информацию на рассмотрение разработчикам приложения.
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:11

  PUMB написав:Мы понимаем Ваше беспокойство и искренне желаем помочь разобраться в ситуации. Пожалуйста, отправьте ФИО, номер телефона и скриншот в личные сообщения форума, и мы сразу же передадим информацию на рассмотрение разработчикам приложения.

Вчера все отправлял в ПП.
Отправляю еще раз.Зображення
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:16

При обращении в службу поддержки робот говорит о техпроблемах и желает удачи и разговор окончен. :|
Издевательство какое-то. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:32

  rollo написав:
  PUMB написав:Мы понимаем Ваше беспокойство и искренне желаем помочь разобраться в ситуации. Пожалуйста, отправьте ФИО, номер телефона и скриншот в личные сообщения форума, и мы сразу же передадим информацию на рассмотрение разработчикам приложения.

Вчера все отправлял в ПП.
Отправляю еще раз.Зображення


Спасибо за информацию, ответили Вам в личных сообщениях.
PUMB
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  #<1 ... 3466346734683469
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