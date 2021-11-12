IDAN написав:Да, при каждом неудачном входе остаются все те же три попытки. Когда уже исправят? Офпред?
Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ФИО, номер телефона, привязанный к личному кабинету, и скриншот экрана. Мы непременно все проверим и во всем разберемся.
Так я отправлял. Даже тыкал в телефон и отправлял по почте баги. Два раза! Вот ответ: Доброго дня!
Скарги на тех збій розглядаються протягом 5-и робочих діб. Також терміни можуть бути подовжені на невизначений час в залежноті від складності питання.
Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!
Вторые сутки не могу войти ни в приложение, ни в ИБ! Откатите назад свои обновы!
Мы понимаем Ваше беспокойство и искренне желаем помочь разобраться в ситуации. Пожалуйста, отправьте ФИО, номер телефона и скриншот в личные сообщения форума, и мы сразу же передадим информацию на рассмотрение разработчикам приложения.
PUMB написав:Мы понимаем Ваше беспокойство и искренне желаем помочь разобраться в ситуации. Пожалуйста, отправьте ФИО, номер телефона и скриншот в личные сообщения форума, и мы сразу же передадим информацию на рассмотрение разработчикам приложения.
PUMB написав:Мы понимаем Ваше беспокойство и искренне желаем помочь разобраться в ситуации. Пожалуйста, отправьте ФИО, номер телефона и скриншот в личные сообщения форума, и мы сразу же передадим информацию на рассмотрение разработчикам приложения.
Вчера все отправлял в ПП. Отправляю еще раз.
Спасибо за информацию, ответили Вам в личных сообщениях.
Из ответа представителя в ПП: на данный момент Ваша учетная запись заблокирована. Для восстановления доступу к личному кабинету рекомендуем Вам воспользоваться функцией "Забыли пароль?" или обратиться на горячую линию по номерам: +38 044 290 7 290 +38 096 290 7 290 +38 050 290 7 290 +38 093 290 7 290
Еле пробился через робота и дозвонился до оператора. Разблокировали. Сделал платеж по коммуналке и опять! Да сколько можно!