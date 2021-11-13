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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3468346934703471>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:43

  rollo написав:Из ответа представителя в ПП:
на данный момент Ваша учетная запись заблокирована. Для восстановления доступу к личному кабинету рекомендуем Вам воспользоваться функцией "Забыли пароль?" или обратиться на горячую линию по номерам:
+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290

Еле пробился через робота и дозвонился до оператора.
Разблокировали.
Сделал платеж по коммуналке и опять!
Да сколько можно!

Офпред, это общая проблема после вчерашних обновлений.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:03

  IDAN написав:
  rollo написав:Из ответа представителя в ПП:
на данный момент Ваша учетная запись заблокирована. Для восстановления доступу к личному кабинету рекомендуем Вам воспользоваться функцией "Забыли пароль?" или обратиться на горячую линию по номерам:
+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290

Еле пробился через робота и дозвонился до оператора.
Разблокировали.
Сделал платеж по коммуналке и опять!
Да сколько можно!

Офпред, это общая проблема после вчерашних обновлений.


У меня такая байда была ещё 10-го числа.
Поддержка утверждала, что учетная запись была заблокирована вследствие неудачных попыток войти в интернет-банк с компьютера. Да-да, именно в тот момент, когда я успешно оплатил два коммунальных платежа из мобильного приложения, кто-то настойчиво пытался войти под моей учетной записью с какого-то компьютера, не зная пароля. Верю, ага.

Верю в то, что враньё является фирменным стилем банка. Как у Путина.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:44

Re: ПУМБ

Шановне товариство!
Щоб відкрити депо в ПУМБі як краще - штовхнути Монею на віртуальну Всекарту чи подягнути ПУМБом, чи без різниці?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:49

  V2 написав:Шановне товариство!
Щоб відкрити депо в ПУМБі як краще - штовхнути Монею на віртуальну Всекарту чи подягнути ПУМБом, чи без різниці?

В пумбе на его карты всегда лучше тянуть
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:51

Flamingo
Красно ДЯКУЮ!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:25

Re: ПУМБ

Смог зайти в пумб онлайн через восстановление пароля. Попытался оплатить счёт по коммуналке - не вышло. Появляется сообщение "не удалось добавить услуги".
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:50

  IDAN написав:Смог зайти в пумб онлайн через восстановление пароля. Попытался оплатить счёт по коммуналке - не вышло. Появляется сообщение "не удалось добавить услуги".


Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ФИО, номер телефона, привязанный к ПУМБ Online, и скриншот ошибки. Мы обязательно проверим эту операцию и предоставим Вам обратную связь. Спасибо.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:43

PUMB
Известно, что максимальная сумма пополнения мобильного с карты ПУМБ - 600грн.
С чем связано это ограничение ?
Можно ли его поднять ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:06

  mustbe написав:PUMB
Известно, что максимальная сумма пополнения мобильного с карты ПУМБ - 600грн.
С чем связано это ограничение ?
Можно ли его поднять ?


год назад было 800
увеличить нет, но можно несколько платежей
связано с СБ Сбербанка, разумеется - подобные локи и у других есть
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:10

Такого маразма - 600 грн - больше нет ни у кого
mustbe
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