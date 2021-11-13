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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3468346934703471 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 851 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 127 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 236 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 198 Всього голосів : 851 Додано: Нед 14 лис, 2021 13:16 mustbe написав: Такого маразма - 600 грн - больше нет ни у кого Такого маразма - 600 грн - больше нет ни у кого

есть разблокировки как минимум у Кредо, т.е. так просто оплатить 2000 Киевстара не получится есть разблокировки как минимум у Кредо, т.е. так просто оплатить 2000 Киевстара не получится cohan

Повідомлень: 2877 З нами з: 27.09.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 13:24 mustbe написав: PUMB

Известно, что максимальная сумма пополнения мобильного с карты ПУМБ - 600грн.

С чем связано это ограничение ?

Можно ли его поднять ? Известно, что максимальная сумма пополнения мобильного с карты ПУМБ - 600грн.С чем связано это ограничение ?Можно ли его поднять ?



Добрый день! Максимально за одну операцию можно пополнить мобильный баланс на 600 грн. Данный лимит установлен с целью противодействия мошенническим действиям. Обращаем внимание, что ежедневно Вы можете делать несколько операций пополнения мобильного на сумму до 600 грн включительно в пределах суточного лимита ПУМБ Online. Добрый день! Максимально за одну операцию можно пополнить мобильный баланс на 600 грн. Данный лимит установлен с целью противодействия мошенническим действиям. Обращаем внимание, что ежедневно Вы можете делать несколько операций пополнения мобильного на сумму до 600 грн включительно в пределах суточного лимита ПУМБ Online. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2655 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 167 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 13:36 Flamingo написав: В пумбе на его карты всегда лучше тянуть В пумбе на его карты всегда лучше тянуть

Я свои 500 грн до сих пор жду уже неделю.

Представитель сказал, что "сторонним сервисом" (их моб. приложение - стороннее?) можно ждать зачисления до трех дней.

Вечером 4-го рабочего дня позвонил на горячку - мне сказали, что до 3-х рабочих дней, а значит через пару часов придут.

Решил перезвонить на оператора, умеющего считать до 4х и больше - приняли заявку.

Перезвонил другой, сказали что деньги не зачислились (спасибо, открыли новость мне) и посоветовали обращаться в банк-отправитель. Я уточнил, что делал через мобильное приложение - удивился человек и принял заявку на этот сервис уже (сразу нельзя было?).

На след. день звонил неизвестный с 0445381027 разок невовремя и больше никто.



Я больше наверное тянуть не буду Пумбой. Если бы не один-два случая - вообще бы их картами больше не пользовался. Я свои 500 грн до сих пор жду уже неделю.Представитель сказал, что "сторонним сервисом" (их моб. приложение - стороннее?) можно ждать зачисления до трех дней.Вечером 4-го рабочего дня позвонил на горячку - мне сказали, что до 3-х рабочих дней, а значит через пару часов придут.Решил перезвонить на оператора, умеющего считать до 4х и больше - приняли заявку.Перезвонил другой, сказали что деньги не зачислились (спасибо, открыли новость мне) и посоветовали обращаться в банк-отправитель. Я уточнил, что делал через мобильное приложение - удивился человек и принял заявку на этот сервис уже (сразу нельзя было?).На след. день звонил неизвестный с 0445381027 разок невовремя и больше никто.Я больше наверное тянуть не буду Пумбой. Если бы не один-два случая - вообще бы их картами больше не пользовался. Slx Повідомлень: 945 З нами з: 23.07.18 Подякував: 302 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 14:10 Slx написав: Flamingo написав: В пумбе на его карты всегда лучше тянуть В пумбе на его карты всегда лучше тянуть

Я свои 500 грн до сих пор жду уже неделю.

... Я свои 500 грн до сих пор жду уже неделю....

Вы думаете что подобное не могло произойти при толкании? У меня тоже три года назад было что потянутая пумбой сумма потерялаясь и отбитая поддержка вначале просто морозилась а на 5-й день порекомендовала составлять заяву на чарджбек в банке донора. Да деньги нашлись на 8-й день и пумба даже прислала небольшой сорри бонус. Но отдельные залеты так или иначе случаются практически во всех банках. Но это никак не отменяет правила что на пумбу правильнее и логичнее тянуть чем толкать. Ну а работать с банком или нет каждый решает из своих предпочтений. Вы думаете что подобное не могло произойти при толкании? У меня тоже три года назад было что потянутая пумбой сумма потерялаясь и отбитая поддержка вначале просто морозилась а на 5-й день порекомендовала составлять заяву на чарджбек в банке донора. Да деньги нашлись на 8-й день и пумба даже прислала небольшой сорри бонус. Но отдельные залеты так или иначе случаются практически во всех банках. Но это никак не отменяет правила что на пумбу правильнее и логичнее тянуть чем толкать. Ну а работать с банком или нет каждый решает из своих предпочтений. Flamingo 1

Повідомлень: 7325 З нами з: 20.03.15 Подякував: 112 раз. Подякували: 2033 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3468346934703471 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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