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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3468346934703471

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:16

  mustbe написав:Такого маразма - 600 грн - больше нет ни у кого

есть разблокировки как минимум у Кредо, т.е. так просто оплатить 2000 Киевстара не получится
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:24

  mustbe написав:PUMB
Известно, что максимальная сумма пополнения мобильного с карты ПУМБ - 600грн.
С чем связано это ограничение ?
Можно ли его поднять ?


Добрый день! Максимально за одну операцию можно пополнить мобильный баланс на 600 грн. Данный лимит установлен с целью противодействия мошенническим действиям. Обращаем внимание, что ежедневно Вы можете делать несколько операций пополнения мобильного на сумму до 600 грн включительно в пределах суточного лимита ПУМБ Online.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:36

  Flamingo написав:В пумбе на его карты всегда лучше тянуть

Я свои 500 грн до сих пор жду уже неделю.
Представитель сказал, что "сторонним сервисом" (их моб. приложение - стороннее?) можно ждать зачисления до трех дней.
Вечером 4-го рабочего дня позвонил на горячку - мне сказали, что до 3-х рабочих дней, а значит через пару часов придут.
Решил перезвонить на оператора, умеющего считать до 4х и больше - приняли заявку.
Перезвонил другой, сказали что деньги не зачислились (спасибо, открыли новость мне) и посоветовали обращаться в банк-отправитель. Я уточнил, что делал через мобильное приложение - удивился человек и принял заявку на этот сервис уже (сразу нельзя было?).
На след. день звонил неизвестный с 0445381027 разок невовремя и больше никто.

Я больше наверное тянуть не буду Пумбой. Если бы не один-два случая - вообще бы их картами больше не пользовался.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:10

  Slx написав:
  Flamingo написав:В пумбе на его карты всегда лучше тянуть

Я свои 500 грн до сих пор жду уже неделю.
...

Вы думаете что подобное не могло произойти при толкании? У меня тоже три года назад было что потянутая пумбой сумма потерялаясь и отбитая поддержка вначале просто морозилась а на 5-й день порекомендовала составлять заяву на чарджбек в банке донора. Да деньги нашлись на 8-й день и пумба даже прислала небольшой сорри бонус. Но отдельные залеты так или иначе случаются практически во всех банках. Но это никак не отменяет правила что на пумбу правильнее и логичнее тянуть чем толкать. Ну а работать с банком или нет каждый решает из своих предпочтений.
Flamingo
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  #<1 ... 3468346934703471
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