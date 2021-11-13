Додано: Нед 14 лис, 2021 13:36

Flamingo написав: В пумбе на его карты всегда лучше тянуть В пумбе на его карты всегда лучше тянуть

Я свои 500 грн до сих пор жду уже неделю.Представитель сказал, что "сторонним сервисом" (их моб. приложение - стороннее?) можно ждать зачисления до трех дней.Вечером 4-го рабочего дня позвонил на горячку - мне сказали, что до 3-х рабочих дней, а значит через пару часов придут.Решил перезвонить на оператора, умеющего считать до 4х и больше - приняли заявку.Перезвонил другой, сказали что деньги не зачислились (спасибо, открыли новость мне) и посоветовали обращаться в банк-отправитель. Я уточнил, что делал через мобильное приложение - удивился человек и принял заявку на этот сервис уже (сразу нельзя было?).На след. день звонил неизвестный с 0445381027 разок невовремя и больше никто.Я больше наверное тянуть не буду Пумбой. Если бы не один-два случая - вообще бы их картами больше не пользовался.