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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3468346934703471

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:16

  mustbe написав:Такого маразма - 600 грн - больше нет ни у кого

есть разблокировки как минимум у Кредо, т.е. так просто оплатить 2000 Киевстара не получится
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:24

  mustbe написав:PUMB
Известно, что максимальная сумма пополнения мобильного с карты ПУМБ - 600грн.
С чем связано это ограничение ?
Можно ли его поднять ?


Добрый день! Максимально за одну операцию можно пополнить мобильный баланс на 600 грн. Данный лимит установлен с целью противодействия мошенническим действиям. Обращаем внимание, что ежедневно Вы можете делать несколько операций пополнения мобильного на сумму до 600 грн включительно в пределах суточного лимита ПУМБ Online.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:36

  Flamingo написав:В пумбе на его карты всегда лучше тянуть

Я свои 500 грн до сих пор жду уже неделю.
Представитель сказал, что "сторонним сервисом" (их моб. приложение - стороннее?) можно ждать зачисления до трех дней.
Вечером 4-го рабочего дня позвонил на горячку - мне сказали, что до 3-х рабочих дней, а значит через пару часов придут.
Решил перезвонить на оператора, умеющего считать до 4х и больше - приняли заявку.
Перезвонил другой, сказали что деньги не зачислились (спасибо, открыли новость мне) и посоветовали обращаться в банк-отправитель. Я уточнил, что делал через мобильное приложение - удивился человек и принял заявку на этот сервис уже (сразу нельзя было?).
На след. день звонил неизвестный с 0445381027 разок невовремя и больше никто.

Я больше наверное тянуть не буду Пумбой. Если бы не один-два случая - вообще бы их картами больше не пользовался.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:10

  Slx написав:
  Flamingo написав:В пумбе на его карты всегда лучше тянуть

Я свои 500 грн до сих пор жду уже неделю.
...

Вы думаете что подобное не могло произойти при толкании? У меня тоже три года назад было что потянутая пумбой сумма потерялаясь и отбитая поддержка вначале просто морозилась а на 5-й день порекомендовала составлять заяву на чарджбек в банке донора. Да деньги нашлись на 8-й день и пумба даже прислала небольшой сорри бонус. Но отдельные залеты так или иначе случаются практически во всех банках. Но это никак не отменяет правила что на пумбу правильнее и логичнее тянуть чем толкать. Ну а работать с банком или нет каждый решает из своих предпочтений.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:57

  PUMB написав:
  IDAN написав:Смог зайти в пумб онлайн через восстановление пароля. Попытался оплатить счёт по коммуналке - не вышло. Появляется сообщение "не удалось добавить услуги".


Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ФИО, номер телефона, привязанный к ПУМБ Online, и скриншот ошибки. Мы обязательно проверим эту операцию и предоставим Вам обратную связь. Спасибо.


Испытываю аналогичную проблему, детали отправил в личном сообщении
tarask
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:05

  IDAN написав:Смог зайти в пумб онлайн через восстановление пароля. Попытался оплатить счёт по коммуналке - не вышло. Появляется сообщение "не удалось добавить услуги".

У меня аналогичная проблема, обратил внимание что вместе с ошибкой отображается, что общая сумма оплаты 0.00, может сообщение об ошибке следствие неправильно определённой суммы к оплате, но в любом случае пользователи на это никак повлиять не могут, на лицо ошибка в приложении.
P.S если хотите всё-таки оплатить коммуналку, очистите всем данные приложения и зайдите в него снова. При первом входе получиться оплатить коммуналку по старой схеме, т.е последовательно по каждому платежу. После повторного входа, система предложит новую пакетную схему оплаты, которая завершается ошибками.
Востаннє редагувалось tarask в Нед 14 лис, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
tarask
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:05

Сбой при оплате коммуналки в приложении

  IDAN написав:Смог зайти в пумб онлайн через восстановление пароля. Попытался оплатить счёт по коммуналке - не вышло. Появляется сообщение "не удалось добавить услуги".

У меня аналогичная проблема, обратил внимание что вместе с ошибкой отображается, что общая сумма оплаты 0.00, может сообщение об ошибке следствие неправильно определённой суммы к оплате, но в любом случае пользователи на это никак повлиять не могут, на лицо ошибка в приложении.
P.S если хотите всё-таки оплатить коммуналку, очистите все данные приложения и зайдите в него снова. При первом входе получится оплатить коммуналку по старой схеме, т.е последовательно по каждому платежу. После повторного входа, система предложит новую пакетную схему оплаты, которая завершается ошибками.
tarask
 
Повідомлень: 190
З нами з: 24.02.09
Подякував: 4 раз.
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