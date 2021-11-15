есть разблокировки как минимум у Кредо, т.е. так просто оплатить 2000 Киевстара не получится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 13:16
Додано: Нед 14 лис, 2021 13:24
Добрый день! Максимально за одну операцию можно пополнить мобильный баланс на 600 грн. Данный лимит установлен с целью противодействия мошенническим действиям. Обращаем внимание, что ежедневно Вы можете делать несколько операций пополнения мобильного на сумму до 600 грн включительно в пределах суточного лимита ПУМБ Online.
Додано: Нед 14 лис, 2021 13:36
Я свои 500 грн до сих пор жду уже неделю.
Представитель сказал, что "сторонним сервисом" (их моб. приложение - стороннее?) можно ждать зачисления до трех дней.
Вечером 4-го рабочего дня позвонил на горячку - мне сказали, что до 3-х рабочих дней, а значит через пару часов придут.
Решил перезвонить на оператора, умеющего считать до 4х и больше - приняли заявку.
Перезвонил другой, сказали что деньги не зачислились (спасибо, открыли новость мне) и посоветовали обращаться в банк-отправитель. Я уточнил, что делал через мобильное приложение - удивился человек и принял заявку на этот сервис уже (сразу нельзя было?).
На след. день звонил неизвестный с 0445381027 разок невовремя и больше никто.
Я больше наверное тянуть не буду Пумбой. Если бы не один-два случая - вообще бы их картами больше не пользовался.
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:10
Вы думаете что подобное не могло произойти при толкании? У меня тоже три года назад было что потянутая пумбой сумма потерялаясь и отбитая поддержка вначале просто морозилась а на 5-й день порекомендовала составлять заяву на чарджбек в банке донора. Да деньги нашлись на 8-й день и пумба даже прислала небольшой сорри бонус. Но отдельные залеты так или иначе случаются практически во всех банках. Но это никак не отменяет правила что на пумбу правильнее и логичнее тянуть чем толкать. Ну а работать с банком или нет каждый решает из своих предпочтений.
Додано: Нед 14 лис, 2021 18:57
Испытываю аналогичную проблему, детали отправил в личном сообщении
Додано: Нед 14 лис, 2021 19:05
У меня аналогичная проблема, обратил внимание что вместе с ошибкой отображается, что общая сумма оплаты 0.00, может сообщение об ошибке следствие неправильно определённой суммы к оплате, но в любом случае пользователи на это никак повлиять не могут, на лицо ошибка в приложении.
P.S если хотите всё-таки оплатить коммуналку, очистите всем данные приложения и зайдите в него снова. При первом входе получиться оплатить коммуналку по старой схеме, т.е последовательно по каждому платежу. После повторного входа, система предложит новую пакетную схему оплаты, которая завершается ошибками.
Востаннє редагувалось tarask в Нед 14 лис, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 лис, 2021 19:05
Сбой при оплате коммуналки в приложении
У меня аналогичная проблема, обратил внимание что вместе с ошибкой отображается, что общая сумма оплаты 0.00, может сообщение об ошибке следствие неправильно определённой суммы к оплате, но в любом случае пользователи на это никак повлиять не могут, на лицо ошибка в приложении.
P.S если хотите всё-таки оплатить коммуналку, очистите все данные приложения и зайдите в него снова. При первом входе получится оплатить коммуналку по старой схеме, т.е последовательно по каждому платежу. После повторного входа, система предложит новую пакетную схему оплаты, которая завершается ошибками.
Додано: Нед 14 лис, 2021 20:13
PUMB
Для чого поламали те, що працювало?!
Мобільний застосунок - це просто жах!!!
Додано: Пон 15 лис, 2021 22:39
Шановний PUMB, куди ви зникли?!
Чи, як страус, нічого не бачу, значить і проблем немає?
Але вони є!!!
Як і питання до Вас!!!
Чому після оновлення періодично "злітає" застосунок?
Чому не можна редагувати суму платежу в комунальних послугах?
Хто і з якою метою зробив таку диверсію?
Коли все це буде виправлено?
Який сорі-бонус готовий запропонувати ПУМБ через такі незручності?
Додано: Вів 16 лис, 2021 02:38
Re: ПУМБ
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