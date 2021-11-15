Раньше не понимал - зачем делать выбор категорий в вайбере, если есть моб. приложение?
Теперь, кажется, начинаю понимать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 08:09
Re: ПУМБ
Раньше не понимал - зачем делать выбор категорий в вайбере, если есть моб. приложение?
Теперь, кажется, начинаю понимать.
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