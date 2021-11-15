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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3469347034713472

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:09

Re: ПУМБ

Раньше не понимал - зачем делать выбор категорий в вайбере, если есть моб. приложение?
Теперь, кажется, начинаю понимать.
Valt22
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:02

В мобильном приложении вообще не работает раздел комунальные услуги, постоянно пишет: щось пишло не так.
Агов, официальный представитель, дайте народу информацию когда все заработает!!!!
joik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:06

Re: ПУМБ

Зашёл. Проверил. Все работает. И коммунальные. И сумму можно изменить по услуге. Теперь и несколько услуг можно выбрать для оплаты, в т.ч. и с изменённой суммой. Очень удобно
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:39

Re: ПУМБ

  arkavs написав:И сумму можно изменить по услуге.

Яким чином? Щойно перевірив - все без змін!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:45

  V2 написав:Яким чином? Щойно перевірив - все без змін!!!

Тапаете по услуге, попадаете в эту конкретную услугу, нижняя строчка даёт сменить сумму
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:56

arkavs
Не працює! Тестую на Нафтогазі!!!
V2
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Повідомлень: 7243
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  #<1 ... 3469347034713472
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