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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 08:09
Раньше не понимал - зачем делать выбор категорий в вайбере, если есть моб. приложение?
Теперь, кажется, начинаю понимать.
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Valt22
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:02
В мобильном приложении вообще не работает раздел комунальные услуги, постоянно пишет: щось пишло не так.
Агов, официальный представитель, дайте народу информацию когда все заработает!!!!
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joik
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:06
Зашёл. Проверил. Все работает. И коммунальные. И сумму можно изменить по услуге. Теперь и несколько услуг можно выбрать для оплаты, в т.ч. и с изменённой суммой. Очень удобно
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arkavs
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:39
arkavs написав:
И сумму можно изменить по услуге.
Яким чином? Щойно перевірив - все без змін!!!
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V2
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:45
V2 написав:
Яким чином? Щойно перевірив - все без змін!!!
Тапаете по услуге, попадаете в эту конкретную услугу, нижняя строчка даёт сменить сумму
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arkavs
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:56
arkavs
Не працює! Тестую на Нафтогазі!!!
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V2
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:35
joik написав:
В мобильном приложении вообще не работает раздел комунальные услуги, постоянно пишет: щось пишло не так.
Агов, официальный представитель, дайте народу информацию когда все заработает!!!!
Добрый день! Проверяем информацию, кроме того, оправьте нам, пожалуйста, Ваш ИНН, ФИО, номер телефона, модель телефона, скрин с экрана. Мы обязательно во всем разберемся.
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PUMB
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- Представник банку
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:52
V2 написав:
Шановний PUMB
, куди ви зникли?!
Чи, як страус, нічого не бачу, значить і проблем немає?
Але вони є!!!
Як і питання до Вас!!!
Чому після оновлення періодично "злітає" застосунок?
Чому не можна редагувати суму платежу в комунальних послугах?
Хто і з якою метою зробив таку диверсію?
Коли все це буде виправлено?
Який сорі-бонус готовий запропонувати ПУМБ через такі незручності?
Вітаємо! Розуміємо Ваші обурення та хвилювання. Будемо раді допомогти Вам та розібратися детальніше. Будь ласка, напишіть нам в особистих повідомленнях Ваш ПІБ, ІПН, номер телефону, модель телефону, приблизну дату та час помилки, а також, скриншот з екрана. Ми обов'язково все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
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PUMB
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- Представник банку
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:56
V2 написав:arkavs
Не працює! Тестую на Нафтогазі!!!
На червоному пишуть, що залежить від шаблону: за одними дає змінити, а за іншими - ні. З деякими допомагає видалити і задати знову. На Нафтогаз найбільше нарікань.
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klug
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:57
Вдруг кто имел опыт - если принимать трансграничный перевод на дебетку Всекарту, никаких допкомиссий не будет, кроме комиссии самого сервиса переводов (paysend)?
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pharus
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