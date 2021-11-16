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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3470347134723473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:39

  V2 написав:Не працює! Тестую на Нафтогазі!!!

если есть смарт с неапдейтнутым приложением - всё получится.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:16

Re: ПУМБ

Борсук повертається до скунсівських звичок.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:16

Що за "Сплачуй частинами new" і чим він відрізняється від old крім того, що має окремий ліміт?

UPD. Ось воно https://www.pumb.ua/mahazyny-partnery-rozstrochky ПУМБа хотіла зробити щось оригінальне, але, як на мене, вийшло як завжди кострубато.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:40

Подскажите, если выбрана категория транспорт, то будет кешбек 5% за оплату кредитными билетов на сайте УЗ?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:45

  serzh написав:Подскажите, если выбрана категория транспорт, то будет кешбек 5% за оплату кредитными билетов на сайте УЗ?

путешествия.пишет же жд билеты
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 16 лис, 2021 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:46

  serzh написав:Подскажите, если выбрана категория транспорт, то будет кешбек 5% за оплату кредитными билетов на сайте УЗ?

Угу
там естЬ подкатегория
Залізничні та автобусні білети: 4131, 4111, 4112
Таксі: 4121
А ж/д билеты бывают кредитными? :shock:
Amethyst
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