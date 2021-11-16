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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 12:39
V2 написав:
Не працює! Тестую на Нафтогазі!!!
если есть смарт с неапдейтнутым приложением - всё получится.
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kulikrom
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:16
Борсук повертається до скунсівських звичок.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:16
Що за "Сплачуй частинами new" і чим він відрізняється від old крім того, що має окремий ліміт?
UPD. Ось воно https://www.pumb.ua/mahazyny-partnery-rozstrochky
ПУМБа хотіла зробити щось оригінальне, але, як на мене, вийшло як завжди кострубато.
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klug
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:40
Подскажите, если выбрана категория транспорт, то будет кешбек 5% за оплату кредитными билетов на сайте УЗ?
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serzh
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:45
serzh написав:
Подскажите, если выбрана категория транспорт, то будет кешбек 5% за оплату кредитными билетов на сайте УЗ?
путешествия.пишет же жд билеты
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Вів 16 лис, 2021 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:46
serzh написав:
Подскажите, если выбрана категория транспорт, то будет кешбек 5% за оплату кредитными билетов на сайте УЗ?
Угу
там естЬ подкатегория
Залізничні та автобусні білети: 4131, 4111, 4112
Таксі: 4121
А ж/д билеты бывают кредитными?
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Amethyst
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