ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 12:39
V2 написав:
Не працює! Тестую на Нафтогазі!!!
если есть смарт с неапдейтнутым приложением - всё получится.
kulikrom
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:16
Борсук повертається до скунсівських звичок.
Кочевник
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:16
Що за "Сплачуй частинами new" і чим він відрізняється від old крім того, що має окремий ліміт?
UPD. Ось воно
https://www.pumb.ua/mahazyny-partnery-rozstrochky
ПУМБа хотіла зробити щось оригінальне, але, як на мене, вийшло як завжди кострубато.
klug
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:40
Подскажите, если выбрана категория транспорт, то будет кешбек 5% за оплату кредитными билетов на сайте УЗ?
serzh
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:45
serzh написав:
Подскажите, если выбрана категория транспорт, то будет кешбек 5% за оплату кредитными билетов на сайте УЗ?
путешествия.пишет же жд билеты
Востаннє редагувалось
Мизантрóп
в Вів 16 лис, 2021 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:46
serzh написав:
Подскажите, если выбрана категория транспорт, то будет кешбек 5% за оплату кредитными билетов на сайте УЗ?
Угу
там естЬ подкатегория
Залізничні та автобусні білети: 4131, 4111, 4112
Таксі: 4121
А ж/д билеты бывают кредитными?
Amethyst
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Додано: Сер 17 лис, 2021 13:42
klug написав:
Що за "Сплачуй частинами new" і чим він відрізняється від old крім того, що має окремий ліміт?
UPD. Ось воно
https://www.pumb.ua/mahazyny-partnery-rozstrochky
ПУМБа хотіла зробити щось оригінальне, але, як на мене, вийшло як завжди кострубато.
Вітаємо! "Сплачуй частинами NEW" - це партнерська розстрочка в магазинах Ельдорадо по окремо встановленому ліміту для активних користувачів ПУМБ Online. Цей ліміт не підв'язаний до кредитної або дебетової карти, це окрема сутність. Ви можете піти в магазин Ельдорадо і оформити собі розстрочку через додаток ПУМБ Online. Кількість пільгових місяців визначає магазин, в залежності від обраного товару. Термін дії пропозиції буде обмежений, якщо Ви не встигнете оформити у встановлений термін, то ліміт буде анульований. Термін даної розстрочки, на сьогоднішній день, діє до 01.12.2021 року.
PUMB
Представник банку
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З нами з: 19.07.11
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Додано: Чет 18 лис, 2021 08:25
Яка мін виплата кешбеку по карті всеМожу? Спс.
melkh
Повідомлень: 614
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Додано: Чет 18 лис, 2021 09:56
melkh написав:
Яка мін виплата кешбеку по карті всеМожу? Спс.
Вітаємо! Виплати кешбэку по кредитній картці "ВсеМожу" можуть бути від 0,01грн.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2659
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 167 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 10:09
PUMB написав: melkh написав:
Яка мін виплата кешбеку по карті всеМожу? Спс.
Вітаємо! Виплати кешбэку по кредитній картці "ВсеМожу" можуть бути від 0,01грн.
Для карт ВсеМожу, оформленных несколько лет назад, кешбек будет подключен?
Kevin
Повідомлень: 528
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