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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3471347234733474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:17

Re: ПУМБ

  Kevin написав:Для карт ВсеМожу, оформленных несколько лет назад, кешбек будет подключен?

Добрый день! Кешбэк могут подключить все пользователи картой от ПУМБ, как по кредитной карте "ВсеМожу" так и по дебетовой карте "всеКАРТА". Срок открытия карты не имеет значения. Подключить кешбэк по Вашим картам возможно в Viber бот, а также, выбрать для себя одну из категорий.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:42

  PUMB написав:
  Kevin написав:Для карт ВсеМожу, оформленных несколько лет назад, кешбек будет подключен?

Добрый день! Кешбэк могут подключить все пользователи картой от ПУМБ, как по кредитной карте "ВсеМожу" так и по дебетовой карте "всеКАРТА". Срок открытия карты не имеет значения. Подключить кешбэк по Вашим картам возможно в Viber бот, а также, выбрать для себя одну из категорий.


При отсутствии Вайбера на финансовом номере это сделать возможно? Есть Вайбер на других номерах.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:52

Re: ПУМБ

ПУМБі за DCC при оплаті таксі Bolt штрафує збільшенням суми? Бо відкиньте пошук такий крутий, що трилітерні слова не шукає з принципу.
  Kevin написав:При отсутствии Вайбера на финансовом номере это сделать возможно? Есть Вайбер на других номерах.

Неможливо. Тільки встановити на фінансовий...
При чому з наступного місяця існує імовірність зщезнення категорій кешбеку у Вайбері і заміною на принципово інші з меншими сумами в додатку.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:38

  PUMB написав:
  joik написав:В мобильном приложении вообще не работает раздел комунальные услуги, постоянно пишет: щось пишло не так.
Агов, официальный представитель, дайте народу информацию когда все заработает!!!!

Добрый день! Проверяем информацию, кроме того, оправьте нам, пожалуйста, Ваш ИНН, ФИО, номер телефона, модель телефона,  скрин с экрана. Мы обязательно во всем разберемся. 

А что, у всех работает, и только у этого клиента проблемы?
2/3 поставщиков, добавленных ранее, оплатить не получается.
Для парочки поставщиков проблему удалось решить повторным добавлением.
У остальных при попытке добавления "что-то идёт не так" и "Техническая ошибка".

Все шаблоны ранее работали. Никаких новых поставщиков не появилось, и, скорее всего, реквизиты тоже не менялись.

Так что не у этого клиента проблема, как мне кажется.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:04

  M-Audio написав:А что, у всех работает, и только у этого клиента проблемы?

Мне пришлось пока два шаблона по запорожскому Водоканалу пересоздать. Тепло и газ пока не было надобности платить.

В принципе улучшения раздела приветствую - мне понравилось! :)
Vorlon
 
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