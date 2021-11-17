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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 11:17
Kevin написав:
Для карт ВсеМожу, оформленных несколько лет назад, кешбек будет подключен?
Добрый день! Кешбэк могут подключить все пользователи картой от ПУМБ, как по кредитной карте "ВсеМожу" так и по дебетовой карте "всеКАРТА". Срок открытия карты не имеет значения. Подключить кешбэк по Вашим картам возможно в Viber бот, а также, выбрать для себя одну из категорий.
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PUMB
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Додано: Чет 18 лис, 2021 11:42
PUMB написав: Kevin написав:
Для карт ВсеМожу, оформленных несколько лет назад, кешбек будет подключен?
Добрый день! Кешбэк могут подключить все пользователи картой от ПУМБ, как по кредитной карте "ВсеМожу" так и по дебетовой карте "всеКАРТА". Срок открытия карты не имеет значения. Подключить кешбэк по Вашим картам возможно в Viber бот, а также, выбрать для себя одну из категорий.
При отсутствии Вайбера на финансовом номере это сделать возможно? Есть Вайбер на других номерах.
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Kevin
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Додано: Чет 18 лис, 2021 11:52
ПУМБі за DCC при оплаті таксі Bolt штрафує збільшенням суми? Бо відкиньте пошук такий крутий, що трилітерні слова не шукає з принципу.
Kevin написав:
При отсутствии Вайбера на финансовом номере это сделать возможно? Есть Вайбер на других номерах.
Неможливо. Тільки встановити на фінансовий...
При чому з наступного місяця існує імовірність зщезнення категорій кешбеку у Вайбері і заміною на принципово інші з меншими сумами в додатку.
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Slx
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Додано: Чет 18 лис, 2021 12:38
PUMB написав: joik написав:
В мобильном приложении вообще не работает раздел комунальные услуги, постоянно пишет: щось пишло не так.
Агов, официальный представитель, дайте народу информацию когда все заработает!!!!
Добрый день! Проверяем информацию, кроме того, оправьте нам, пожалуйста, Ваш ИНН, ФИО, номер телефона, модель телефона, скрин с экрана. Мы обязательно во всем разберемся.
А что, у всех работает, и только у этого клиента проблемы?
2/3 поставщиков, добавленных ранее, оплатить не получается.
Для парочки поставщиков проблему удалось решить повторным добавлением.
У остальных при попытке добавления "что-то идёт не так" и "Техническая ошибка".
Все шаблоны ранее работали. Никаких новых поставщиков не появилось, и, скорее всего, реквизиты тоже не менялись.
Так что не у этого клиента проблема, как мне кажется.
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M-Audio
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:04
M-Audio написав:
А что, у всех работает, и только у этого клиента проблемы?
Мне пришлось пока два шаблона по запорожскому Водоканалу пересоздать. Тепло и газ пока не было надобности платить.
В принципе улучшения раздела приветствую - мне понравилось!
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Vorlon
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:03
Я так понимаю в этом сезоне акция по коммунали уже не предвидится? Побаловали немного в прошлом году, клиентуру набили, и на этом всё. Но зато реферальные ссылки начали приходить, чтобы еще кого-то в клиенты привлекать. За "по 100 грн каждому".
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yuri_m
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:05
Kevin написав:
При отсутствии Вайбера на финансовом номере это сделать возможно?
Пока нет. В Viber смените номер телефона на финансовый, зарегистрируйтесь в боте банка и потом можно откатиться назад.
Сейчас есть бета-версия приложения, в которой реализована опция выбора кешбека. Подключиться к бета-тестированию пока невозможно.
Slx написав:
При чому з наступного місяця існує імовірність зщезнення категорій кешбеку у Вайбері і заміною на принципово інші з меншими сумами в додатку.
Всё будет индивидуально, как сейчас в Viber.
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MASolomko
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:25
MASolomko написав:
Всё будет индивидуально, как сейчас в Viber.
Ну отлично. Верну тогда финномер на свой родной вместо вайберного.
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wig
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:33
M-Audio написав: PUMB написав: joik написав:
В мобильном приложении вообще не работает раздел комунальные услуги, постоянно пишет: щось пишло не так.
Агов, официальный представитель, дайте народу информацию когда все заработает!!!!
Добрый день! Проверяем информацию, кроме того, оправьте нам, пожалуйста, Ваш ИНН, ФИО, номер телефона, модель телефона, скрин с экрана. Мы обязательно во всем разберемся.
А что, у всех работает, и только у этого клиента проблемы?
2/3 поставщиков, добавленных ранее, оплатить не получается.
Для парочки поставщиков проблему удалось решить повторным добавлением.
У остальных при попытке добавления "что-то идёт не так" и "Техническая ошибка".
Все шаблоны ранее работали. Никаких новых поставщиков не появилось, и, скорее всего, реквизиты тоже не менялись.
Так что не у этого клиента проблема, как мне кажется.
Во вторник написал банку, отправил все лаги и информацию, которою банк просил, но ответа пока нет, в мобильном приложении ничего не изменилось, так и вылазит красным: шось пишло не так. Сижу, жду каких то имзенений, коммуналку пока не оплачиваю, кешбек в 5% таки не отпускает в Форвард, там комунальные за свои 3%. И вот эти 2% мучают, не дают принять решение и оплатить коммуналку!
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joik
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:37
MASolomko написав:
Пока нет. В Viber смените номер телефона на финансовый, зарегистрируйтесь в боте банка и потом можно откатиться назад.
И все люди, у которых твой номер в контактах, получат Пуш за твой новый номер (финансовый).
Лучше просто сделать в Вайбере же бекап сообщений с файлами, очистить Вайбер и установить на новый телефон и потом обратно.
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Slx
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