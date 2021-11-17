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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3472347334743475>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:17

Re: ПУМБ

  Kevin написав:Для карт ВсеМожу, оформленных несколько лет назад, кешбек будет подключен?

Добрый день! Кешбэк могут подключить все пользователи картой от ПУМБ, как по кредитной карте "ВсеМожу" так и по дебетовой карте "всеКАРТА". Срок открытия карты не имеет значения. Подключить кешбэк по Вашим картам возможно в Viber бот, а также, выбрать для себя одну из категорий.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:42

  PUMB написав:
  Kevin написав:Для карт ВсеМожу, оформленных несколько лет назад, кешбек будет подключен?

Добрый день! Кешбэк могут подключить все пользователи картой от ПУМБ, как по кредитной карте "ВсеМожу" так и по дебетовой карте "всеКАРТА". Срок открытия карты не имеет значения. Подключить кешбэк по Вашим картам возможно в Viber бот, а также, выбрать для себя одну из категорий.


При отсутствии Вайбера на финансовом номере это сделать возможно? Есть Вайбер на других номерах.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:52

Re: ПУМБ

ПУМБі за DCC при оплаті таксі Bolt штрафує збільшенням суми? Бо відкиньте пошук такий крутий, що трилітерні слова не шукає з принципу.
  Kevin написав:При отсутствии Вайбера на финансовом номере это сделать возможно? Есть Вайбер на других номерах.

Неможливо. Тільки встановити на фінансовий...
При чому з наступного місяця існує імовірність зщезнення категорій кешбеку у Вайбері і заміною на принципово інші з меншими сумами в додатку.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:38

  PUMB написав:
  joik написав:В мобильном приложении вообще не работает раздел комунальные услуги, постоянно пишет: щось пишло не так.
Агов, официальный представитель, дайте народу информацию когда все заработает!!!!

Добрый день! Проверяем информацию, кроме того, оправьте нам, пожалуйста, Ваш ИНН, ФИО, номер телефона, модель телефона,  скрин с экрана. Мы обязательно во всем разберемся. 

А что, у всех работает, и только у этого клиента проблемы?
2/3 поставщиков, добавленных ранее, оплатить не получается.
Для парочки поставщиков проблему удалось решить повторным добавлением.
У остальных при попытке добавления "что-то идёт не так" и "Техническая ошибка".

Все шаблоны ранее работали. Никаких новых поставщиков не появилось, и, скорее всего, реквизиты тоже не менялись.

Так что не у этого клиента проблема, как мне кажется.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:04

  M-Audio написав:А что, у всех работает, и только у этого клиента проблемы?

Мне пришлось пока два шаблона по запорожскому Водоканалу пересоздать. Тепло и газ пока не было надобности платить.

В принципе улучшения раздела приветствую - мне понравилось! :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:03

Я так понимаю в этом сезоне акция по коммунали уже не предвидится? Побаловали немного в прошлом году, клиентуру набили, и на этом всё. Но зато реферальные ссылки начали приходить, чтобы еще кого-то в клиенты привлекать. За "по 100 грн каждому".
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:05

Re: ПУМБ

  Kevin написав:При отсутствии Вайбера на финансовом номере это сделать возможно?
Пока нет. В Viber смените номер телефона на финансовый, зарегистрируйтесь в боте банка и потом можно откатиться назад.
Сейчас есть бета-версия приложения, в которой реализована опция выбора кешбека. Подключиться к бета-тестированию пока невозможно.

  Slx написав:При чому з наступного місяця існує імовірність зщезнення категорій кешбеку у Вайбері і заміною на принципово інші з меншими сумами в додатку.
Всё будет индивидуально, как сейчас в Viber.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:25

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:Всё будет индивидуально, как сейчас в Viber.

Ну отлично. Верну тогда финномер на свой родной вместо вайберного.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:33

  M-Audio написав:
  PUMB написав:
  joik написав:В мобильном приложении вообще не работает раздел комунальные услуги, постоянно пишет: щось пишло не так.
Агов, официальный представитель, дайте народу информацию когда все заработает!!!!

Добрый день! Проверяем информацию, кроме того, оправьте нам, пожалуйста, Ваш ИНН, ФИО, номер телефона, модель телефона,  скрин с экрана. Мы обязательно во всем разберемся. 

А что, у всех работает, и только у этого клиента проблемы?
2/3 поставщиков, добавленных ранее, оплатить не получается.
Для парочки поставщиков проблему удалось решить повторным добавлением.
У остальных при попытке добавления "что-то идёт не так" и "Техническая ошибка".

Все шаблоны ранее работали. Никаких новых поставщиков не появилось, и, скорее всего, реквизиты тоже не менялись.

Так что не у этого клиента проблема, как мне кажется.


Во вторник написал банку, отправил все лаги и информацию, которою банк просил, но ответа пока нет, в мобильном приложении ничего не изменилось, так и вылазит красным: шось пишло не так. Сижу, жду каких то имзенений, коммуналку пока не оплачиваю, кешбек в 5% таки не отпускает в Форвард, там комунальные за свои 3%. И вот эти 2% мучают, не дают принять решение и оплатить коммуналку!
joik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:37

  MASolomko написав:Пока нет. В Viber смените номер телефона на финансовый, зарегистрируйтесь в боте банка и потом можно откатиться назад.

И все люди, у которых твой номер в контактах, получат Пуш за твой новый номер (финансовый).
Лучше просто сделать в Вайбере же бекап сообщений с файлами, очистить Вайбер и установить на новый телефон и потом обратно.
Slx
 
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