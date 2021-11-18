Во вторник написал банку, отправил все лаги и информацию, которою банк просил, но ответа пока нет, в мобильном приложении ничего не изменилось, так и вылазит красным: шось пишло не так. Сижу, жду каких то имзенений, коммуналку пока не оплачиваю, кешбек в 5% таки не отпускает в Форвард, там комунальные за свои 3%. И вот эти 2% мучают, не дают принять решение и оплатить коммуналку![/quote]
Добрый день! Ответили Вам в личных сообщениях, посмотрите, пожалуйста.
PUMB Вчера супруга получила кредитку ВсеМожу. Поставил ей ПУМБонлайн на телефон, но не могу найти как настроить кэшбек. Вроде как это через Вайбер делается, но там я тоже не вижу никакого меню. Что я делаю не так? И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек? И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?
smitht написав:PUMB И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек? И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?
Да, это можно. В поиске поставщиков набрать "ерц" или "єрц" в зависимости от установленного языка. Из недостатков: газ и распределение туда не подтягиваются.
smitht написав:PUMB И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек? И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?
Да, это можно. В поиске поставщиков набрать "ерц" или "єрц" в зависимости от установленного языка. Из недостатков: газ и распределение туда не подтягиваются.
Попробовал, но там же никаких сумм не подтянулось вообще по адресу. Только список услуг, которые можно выбрать вручную. А потом еще кучу полей заполнить нужно самому, еще и все лицевые счета знать надо. Я ж так убью не меньше часа времени. Неужели все так запущено?