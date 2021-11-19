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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3472347334743475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:44

Во вторник написал банку, отправил все лаги и информацию, которою банк просил, но ответа пока нет, в мобильном приложении ничего не изменилось, так и вылазит красным: шось пишло не так. Сижу, жду каких то имзенений, коммуналку пока не оплачиваю, кешбек в 5% таки не отпускает в Форвард, там комунальные за свои 3%. И вот эти 2% мучают, не дают принять решение и оплатить коммуналку![/quote]

Добрый день! Ответили Вам в личных сообщениях, посмотрите, пожалуйста.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:07

PUMB
Вчера супруга получила кредитку ВсеМожу. Поставил ей ПУМБонлайн на телефон, но не могу найти как настроить кэшбек. Вроде как это через Вайбер делается, но там я тоже не вижу никакого меню. Что я делаю не так?
И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек?
И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?
smitht
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:17

  smitht написав:PUMB
Вроде как это через Вайбер

В Вайбере в поиске наберите ПУМБ. Там увидите и инструкции. А лучше полистайте эту ветку
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:20

Re: ПУМБ

  smitht написав:Что я делаю не так?

А что Вы делали? Сюда не подключались - www.viber.com/pumb?
  smitht написав:Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек?

Кешбэк только за оплату в приложении.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:17

  smitht написав:PUMB
И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек?
И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?


Да, это можно. В поиске поставщиков набрать "ерц" или "єрц" в зависимости от установленного языка. Из недостатков: газ и распределение туда не подтягиваются.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:15

  Gln_Vlrn написав:
  smitht написав:PUMB
И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек?
И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?


Да, это можно. В поиске поставщиков набрать "ерц" или "єрц" в зависимости от установленного языка. Из недостатков: газ и распределение туда не подтягиваются.

Попробовал, но там же никаких сумм не подтянулось вообще по адресу. Только список услуг, которые можно выбрать вручную. А потом еще кучу полей заполнить нужно самому, еще и все лицевые счета знать надо. Я ж так убью не меньше часа времени.
Неужели все так запущено?
smitht
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:09

  smitht написав:Неужели все так запущено?

Да
vollena71
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1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:15

  smitht написав:
  Gln_Vlrn написав:
  smitht написав:PUMB
И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек?
И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?


Да, это можно. В поиске поставщиков набрать "ерц" или "єрц" в зависимости от установленного языка. Из недостатков: газ и распределение туда не подтягиваются.

Попробовал, но там же никаких сумм не подтянулось вообще по адресу. Только список услуг, которые можно выбрать вручную. А потом еще кучу полей заполнить нужно самому, еще и все лицевые счета знать надо. Я ж так убью не меньше часа времени.
Неужели все так запущено?


ну не прям так
еще что-то может и не дойти или дойти на другой сервис у того же поставщика (типа за газ и постачання, или тепло и электро)
вот так теперь так запущено
но! к счастью такое все реже и реже, в Харькове не должно случиться
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 05:54

Хм....Очень оперативно Пумб добавил возможность оплачивать услуги ОСББ,спасибо.Главное теперь,что бы не порезал кеш бек)
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 09:09

Re: ПУМБ

novichok написав:Хм....Очень оперативно Пумб добавил возможность оплачивать услуги ОСББ,спасибо.Главное теперь,что бы не порезал кеш бек)
Год просил поменять недействительный р.с. ОСББ. В приложении по прежнему неправильный., НО после оплаты в квттанции- правильные реквизиты! И оплата дошла. Тестировал 10 грн. Бух подтвердил. Оплатил остальное. Ну хоть так....
lel
 
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