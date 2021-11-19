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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3473347434753476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:45

lel
Тобто крім того, що база повна неправильних шаблонів, то вони ще й можуть відправити не за тими реквізитами, що ви бачите до оплати? Тобто, як не перевіряй, але куди ти заплатив дізнаєшся лише після оплати? Знімаю перед ПУМБою капелюха - це новий рівень зашквару.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:22

  klug написав:Що за "Сплачуй частинами new" і чим він відрізняється від old крім того, що має окремий ліміт?

UPD. Ось воно https://www.pumb.ua/mahazyny-partnery-rozstrochky ПУМБа хотіла зробити щось оригінальне, але, як на мене, вийшло як завжди кострубато.

пока это выглядит, идет вдогонку за Приватом, Моно и Альфой. как ответил представитель, пока только Эльдорадо. опять же какие-то временные рамки. Смешные, клиентов наоборот надо заманивать, а не ограничивать возможности.

интересно, что у них с досрочным погашением? такая же лажа, как и на обычной рассрочке?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:26

  smitht написав:
  Gln_Vlrn написав:
  smitht написав:PUMB
И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек?
И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?


Да, это можно. В поиске поставщиков набрать "ерц" или "єрц" в зависимости от установленного языка. Из недостатков: газ и распределение туда не подтягиваются.

Попробовал, но там же никаких сумм не подтянулось вообще по адресу. Только список услуг, которые можно выбрать вручную. А потом еще кучу полей заполнить нужно самому, еще и все лицевые счета знать надо. Я ж так убью не меньше часа времени.
Неужели все так запущено?

если хотите, чтобы подтягивалось - Вам в Приват :D если кешбек - то сюда.
опять же это не так много времени, но платежки все надо достать. один раз заполните - а потом вперед ;)

в Харькове тепло только и можно через ЕРЦ оплатить, напрямую закрыли. Вы не задали вопрос, а Вам не ответили - при оплате через ЕРЦ какой код вводить - ЕРЦ или поставщика в зависимости от типа услуги? ввожу код поставщика услуги
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:29

  cohan написав:...
ну не прям так
еще что-то может и не дойти или дойти на другой сервис у того же поставщика (типа за газ и постачання, или тепло и электро)
вот так теперь так запущено
но! к счастью такое все реже и реже, в Харькове не должно случиться

в Харькове теплосети и водоканал не парятся по типу услуги, а ведут сквозной учет, что есть большой плюс.

по газу плачу через Приват, где нормальное разделение.
Shaman
 
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