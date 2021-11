Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ПУМБ 3.2 5 851 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 95 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 127 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 236 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 851 Додано: Суб 20 лис, 2021 11:45 lel

Тобто крім того, що база повна неправильних шаблонів, то вони ще й можуть відправити не за тими реквізитами, що ви бачите до оплати? Тобто, як не перевіряй, але куди ти заплатив дізнаєшся лише після оплати? Знімаю перед ПУМБою капелюха - це новий рівень зашквару.

Тобто крім того, що база повна неправильних шаблонів, то вони ще й можуть відправити не за тими реквізитами, що ви бачите до оплати? Тобто, як не перевіряй, але куди ти заплатив дізнаєшся лише після оплати? Знімаю перед ПУМБою капелюха - це новий рівень зашквару.



UPD. Ось воно https://www.pumb.ua/mahazyny-partnery-rozstrochky ПУМБа хотіла зробити щось оригінальне, але, як на мене, вийшло як завжди кострубато. Що за "Сплачуй частинами new" і чим він відрізняється від old крім того, що має окремий ліміт?UPD. Ось воноПУМБа хотіла зробити щось оригінальне, але, як на мене, вийшло як завжди кострубато.

пока это выглядит, идет вдогонку за Приватом, Моно и Альфой. как ответил представитель, пока только Эльдорадо. опять же какие-то временные рамки. Смешные, клиентов наоборот надо заманивать, а не ограничивать возможности.



пока это выглядит, идет вдогонку за Приватом, Моно и Альфой. как ответил представитель, пока только Эльдорадо. опять же какие-то временные рамки. Смешные, клиентов наоборот надо заманивать, а не ограничивать возможности.

интересно, что у них с досрочным погашением? такая же лажа, как и на обычной рассрочке?

И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек?

И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки? И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек?И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?



Да, это можно. В поиске поставщиков набрать "ерц" или "єрц" в зависимости от установленного языка. Из недостатков: газ и распределение туда не подтягиваются. Да, это можно. В поиске поставщиков набрать "ерц" или "єрц" в зависимости от установленного языка. Из недостатков: газ и распределение туда не подтягиваются.

Попробовал, но там же никаких сумм не подтянулось вообще по адресу. Только список услуг, которые можно выбрать вручную. А потом еще кучу полей заполнить нужно самому, еще и все лицевые счета знать надо. Я ж так убью не меньше часа времени.

Неужели все так запущено? Попробовал, но там же никаких сумм не подтянулось вообще по адресу. Только список услуг, которые можно выбрать вручную. А потом еще кучу полей заполнить нужно самому, еще и все лицевые счета знать надо. Я ж так убью не меньше часа времени.Неужели все так запущено?

если хотите, чтобы подтягивалось - Вам в Приват если кешбек - то сюда.

опять же это не так много времени, но платежки все надо достать. один раз заполните - а потом вперед



если хотите, чтобы подтягивалось - Вам в Приват если кешбек - то сюда.

опять же это не так много времени, но платежки все надо достать. один раз заполните - а потом вперед

в Харькове тепло только и можно через ЕРЦ оплатить, напрямую закрыли. Вы не задали вопрос, а Вам не ответили - при оплате через ЕРЦ какой код вводить - ЕРЦ или поставщика в зависимости от типа услуги? ввожу код поставщика услуги

ну не прям так

еще что-то может и не дойти или дойти на другой сервис у того же поставщика (типа за газ и постачання, или тепло и электро)

вот так теперь так запущено

но! к счастью такое все реже и реже, в Харькове не должно случиться ...ну не прям такеще что-то может и не дойти или дойти на другой сервис у того же поставщика (типа за газ и постачання, или тепло и электро)вот так теперь так запущеноно! к счастью такое все реже и реже, в Харькове не должно случиться

в Харькове теплосети и водоканал не парятся по типу услуги, а ведут сквозной учет, что есть большой плюс.



В общем потратил где-то час на ввод всех данных. Электричество, квартплату, отопление, воду и мусор через ЕРЦ, у всех вводил лицевой счет ЕРЦ. За газ и доставку напрямую поставщику, название и лиц.счет взял из кабинета 104

Надеюсь все дойдет по назначению. Кешбек сразу в вайбере пообещали

Конечно в тодобанке это бы занял максимум 30 секунд без всякого геморроя, правда там только 1% кешбек, так что жаба победила.

В общем потратил где-то час на ввод всех данных. Электричество, квартплату, отопление, воду и мусор через ЕРЦ, у всех вводил лицевой счет ЕРЦ. За газ и доставку напрямую поставщику, название и лиц.счет взял из кабинета 104

Надеюсь все дойдет по назначению. Кешбек сразу в вайбере пообещали

Конечно в тодобанке это бы занял максимум 30 секунд без всякого геморроя, правда там только 1% кешбек, так что жаба победила.

Спасибо всем откликнувшимся!

Спасибо всем откликнувшимся! Конечно в тодобанке это бы занял максимум 30 секунд без всякого геморроя, правда там только 1% кешбек, так что жаба победила.Спасибо всем откликнувшимся!



тут тоже 30 секунд, как в шаблоны добавите и даже будут остатки подтягиваться где можно



тут тоже 30 секунд, как в шаблоны добавите и даже будут остатки подтягиваться где можно

но конечно смена реквизитов напрягает )

Повідомлень: 2926 З нами з: 27.09.19 Подякував: 84 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 20:17 cohan написав: smitht написав: Конечно в тодобанке это бы занял максимум 30 секунд без всякого геморроя, правда там только 1% кешбек, так что жаба победила.

Спасибо всем откликнувшимся! Конечно в тодобанке это бы занял максимум 30 секунд без всякого геморроя, правда там только 1% кешбек, так что жаба победила.Спасибо всем откликнувшимся!



тут тоже 30 секунд, как в шаблоны добавите и даже будут остатки подтягиваться где можно

тут тоже 30 секунд, как в шаблоны добавите и даже будут остатки подтягиваться где можно



Та й шаблон після кількох оплат може стати неробочим від слова зовсім.

Буває і таке і лагодити його ніхто не збирається.

Та й шаблон після кількох оплат може стати неробочим від слова зовсім.

Буває і таке і лагодити його ніхто не збирається.

Але урешті-решт усе чудово.

Мой личный опыт: в этом месяце попросил в ЛС представителя заменить в существующем шаблоне расчетный счет теплоэнерго (дал ссылку на объявление на сайте, скопипастил текстом новые IBAN / МФО, приложил фото сгенерированного на офсайте счета с новым IBAN); за неделю заявка была обработана и тестовая оплата в пару грн прошла успешно, зачислилась на счет. Старый шаблон из приложения предварительно удалил, новый создал.

