lel Тобто крім того, що база повна неправильних шаблонів, то вони ще й можуть відправити не за тими реквізитами, що ви бачите до оплати? Тобто, як не перевіряй, але куди ти заплатив дізнаєшся лише після оплати? Знімаю перед ПУМБою капелюха - це новий рівень зашквару.
пока это выглядит, идет вдогонку за Приватом, Моно и Альфой. как ответил представитель, пока только Эльдорадо. опять же какие-то временные рамки. Смешные, клиентов наоборот надо заманивать, а не ограничивать возможности.
интересно, что у них с досрочным погашением? такая же лажа, как и на обычной рассрочке?
smitht написав:PUMB И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек? И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?
Да, это можно. В поиске поставщиков набрать "ерц" или "єрц" в зависимости от установленного языка. Из недостатков: газ и распределение туда не подтягиваются.
Попробовал, но там же никаких сумм не подтянулось вообще по адресу. Только список услуг, которые можно выбрать вручную. А потом еще кучу полей заполнить нужно самому, еще и все лицевые счета знать надо. Я ж так убью не меньше часа времени. Неужели все так запущено?
если хотите, чтобы подтягивалось - Вам в Приват если кешбек - то сюда. опять же это не так много времени, но платежки все надо достать. один раз заполните - а потом вперед
в Харькове тепло только и можно через ЕРЦ оплатить, напрямую закрыли. Вы не задали вопрос, а Вам не ответили - при оплате через ЕРЦ какой код вводить - ЕРЦ или поставщика в зависимости от типа услуги? ввожу код поставщика услуги
cohan написав:... ну не прям так еще что-то может и не дойти или дойти на другой сервис у того же поставщика (типа за газ и постачання, или тепло и электро) вот так теперь так запущено но! к счастью такое все реже и реже, в Харькове не должно случиться
в Харькове теплосети и водоканал не парятся по типу услуги, а ведут сквозной учет, что есть большой плюс.
по газу плачу через Приват, где нормальное разделение.
Gln_Vlrn написав:PUMB И еще вопрос к харьковчанам. Можно ли оплатить коммуналку по единой квитанции Мегабанка и будет ли в этом случае кэшбек? И вообще может где есть нормальное описание работы с ПУМБонлайн на телефоне и по оплате коммуналки?
Да, это можно. В поиске поставщиков набрать "ерц" или "єрц" в зависимости от установленного языка. Из недостатков: газ и распределение туда не подтягиваются.
Попробовал, но там же никаких сумм не подтянулось вообще по адресу. Только список услуг, которые можно выбрать вручную. А потом еще кучу полей заполнить нужно самому, еще и все лицевые счета знать надо. Я ж так убью не меньше часа времени. Неужели все так запущено?
если хотите, чтобы подтягивалось - Вам в Приват если кешбек - то сюда. опять же это не так много времени, но платежки все надо достать. один раз заполните - а потом вперед
в Харькове тепло только и можно через ЕРЦ оплатить, напрямую закрыли. Вы не задали вопрос, а Вам не ответили - при оплате через ЕРЦ какой код вводить - ЕРЦ или поставщика в зависимости от типа услуги? ввожу код поставщика услуги
В общем потратил где-то час на ввод всех данных. Электричество, квартплату, отопление, воду и мусор через ЕРЦ, у всех вводил лицевой счет ЕРЦ. За газ и доставку напрямую поставщику, название и лиц.счет взял из кабинета 104 Надеюсь все дойдет по назначению. Кешбек сразу в вайбере пообещали Конечно в тодобанке это бы занял максимум 30 секунд без всякого геморроя, правда там только 1% кешбек, так что жаба победила. Спасибо всем откликнувшимся!
C коммунальными шаблонами наверное лотерея - то ли кому как повезет, то ли тут представители разные люди работают посменно, то ли некоторые форумчане не присылают нужные данные... Мой личный опыт: в этом месяце попросил в ЛС представителя заменить в существующем шаблоне расчетный счет теплоэнерго (дал ссылку на объявление на сайте, скопипастил текстом новые IBAN / МФО, приложил фото сгенерированного на офсайте счета с новым IBAN); за неделю заявка была обработана и тестовая оплата в пару грн прошла успешно, зачислилась на счет. Старый шаблон из приложения предварительно удалил, новый создал. Очень доволен и еще раз передаю представителю ПУМБ мою благодарность.
Kevin написав:Для карт ВсеМожу, оформленных несколько лет назад, кешбек будет подключен?
Добрый день! Кешбэк могут подключить все пользователи картой от ПУМБ, как по кредитной карте "ВсеМожу" так и по дебетовой карте "всеКАРТА". Срок открытия карты не имеет значения. Подключить кешбэк по Вашим картам возможно в Viber бот, а также, выбрать для себя одну из категорий.
а почему кроме Viber не предусмотрены другие варианты подключения? почему эта функция недоступна в интернет-банкинге?
Kevin написав:Для карт ВсеМожу, оформленных несколько лет назад, кешбек будет подключен?
Добрый день! Кешбэк могут подключить все пользователи картой от ПУМБ, как по кредитной карте "ВсеМожу" так и по дебетовой карте "всеКАРТА". Срок открытия карты не имеет значения. Подключить кешбэк по Вашим картам возможно в Viber бот, а также, выбрать для себя одну из категорий.
а почему кроме Viber не предусмотрены другие варианты подключения? почему эта функция недоступна в интернет-банкинге?
Добрый день! Мы активно работаем над интеграцией кешбека в мобильное приложение ПУМБ Online, о чем непременно сообщим после запуска данной функции. Пожалуйста, оставайтесь с нами и следите за новостями на нашем сайте и официальных каналах банка в социальных сетях.