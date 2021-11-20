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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3474347534763477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:14

Re: ПУМБ

  PUMB написав:мобильное приложение ПУМБ Online

А вебІБ ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38068
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
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  #<1 ... 3474347534763477
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ПУМБ (34761)
21.11.2021 15:14
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