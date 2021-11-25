|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:58
PUMB
, отправил, но висит в исходящих ЛС
(Отправлено: Пт 26 ноя, 2021 14:45)
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1532
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:08
Lost написав:PUMB
, отправил, но висит в исходящих ЛС
(Отправлено: Пт 26 ноя, 2021 14:45)
Мы успешно получили Ваше обращение. Ответили в личных сообщениях, посмотреть, пожалуйста.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2667
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:38
PUMB написав:
Действительно, депозит можно открыть в мобильном приложении ПУМБ Online только при наличии дебетовой карты "всеКАРТА".
З чим пов'язано таке обмеження? Ви єдиний банк на моїй пам'яті, що не дає відкрити депозит з власних коштів на кредитці.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6367
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 853 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:09
klug написав: PUMB написав:
Действительно, депозит можно открыть в мобильном приложении ПУМБ Online только при наличии дебетовой карты "всеКАРТА".
З чим пов'язано таке обмеження? Ви єдиний банк на моїй пам'яті, що не дає відкрити депозит з власних коштів на кредитці.
Вітаємо! Кредитні картки розраховані для використання кредитних коштів. Для використання власних коштів кожен клієнт може відкрити в нашому банку дебетовий рахунок "всеКарта" без комісії за обслуговування рахунку, поповнення та зняття готівки у всіх банкоматах України.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2667
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:50
Кредитный лимит не хило так повысили!
-
joik
-
-
- Повідомлень: 589
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:35
joik написав:
Кредитный лимит не хило так повысили!
кому и кобыла невеста(с)
Нехило это насколько?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2458
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
, solomia
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|