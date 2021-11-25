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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3476347734783479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:58

PUMB, отправил, но висит в исходящих ЛС :(
(Отправлено: Пт 26 ноя, 2021 14:45)
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:08

  Lost написав:PUMB, отправил, но висит в исходящих ЛС :(
(Отправлено: Пт 26 ноя, 2021 14:45)

Мы успешно получили Ваше обращение. Ответили в личных сообщениях, посмотреть, пожалуйста.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2667
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:38

  PUMB написав:Действительно, депозит можно открыть в мобильном приложении ПУМБ Online только при наличии дебетовой карты "всеКАРТА".

З чим пов'язано таке обмеження? Ви єдиний банк на моїй пам'яті, що не дає відкрити депозит з власних коштів на кредитці.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:09

  klug написав:
  PUMB написав:Действительно, депозит можно открыть в мобильном приложении ПУМБ Online только при наличии дебетовой карты "всеКАРТА".

З чим пов'язано таке обмеження? Ви єдиний банк на моїй пам'яті, що не дає відкрити депозит з власних коштів на кредитці.

Вітаємо! Кредитні картки розраховані для використання кредитних коштів. Для використання власних коштів кожен клієнт може відкрити в нашому банку дебетовий рахунок "всеКарта" без комісії за обслуговування рахунку, поповнення та зняття готівки у всіх банкоматах України.
PUMB
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Повідомлень: 2667
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:50

Кредитный лимит не хило так повысили!
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:35

  joik написав:Кредитный лимит не хило так повысили!

кому и кобыла невеста(с)
Нехило это насколько?
novichok
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Повідомлень: 2458
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  #<1 ... 3476347734783479
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