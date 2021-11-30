Приватбанку, IBOX, Easypay, City24, Sistema
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:07
Додано: Сер 01 гру, 2021 01:50
статистика
один акк постійно з мамсимальними кеш-беками (інколи з подвійними категоріями),
другий після чотиримісячного пониженого випустили нарешті на нормальний рівень в грудні
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