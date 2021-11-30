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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3478347934803481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:07

  valya написав:Подскажите, Всекарту в каких терминалах (не банка) можно пополнить без комиса? Надоело далеко бегать. Спс

Приватбанку, IBOX, Easypay, City24, Sistema
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:50

статистика

один акк постійно з мамсимальними кеш-беками (інколи з подвійними категоріями),
другий після чотиримісячного пониженого випустили нарешті на нормальний рівень в грудні
wolt450
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