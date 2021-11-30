joik написав:Колеги форумчане!!!! подскажите кто как делает?, на этот месяц кешбек и далее выбирать в Вайбере или ждать обновления мобильного приложения и уже там выбирать категории? В вайбере увидел информацию, о том, что кешбек преежжает в приложение. А вот когда конкретно не понял. Так в сухом остатке категории так и не выбрал.
Отам же в Вайбере и было нацАрапПпАно, шо щас нуна таки выбрать категорию, а када появится возможность выбора КБ в апликухе, то вам предложат уже там новые категории и будите копить дальше.
Нарахування винагороди у Вібер буде діяти до моменту вибору вами категорії у мобільному додатку. Тобто зараз вибираю категорії у Вібер а коли обновиться додаток вибираю такі самі категорії з такми самими відсотками?
Угуу ...а коли обновиться додаток, то будете обирати по-новому серед нових категорій. Мумба не гарантує, що категорії будуть теж самі.
joik написав:Колеги форумчане!!!! подскажите кто как делает?, на этот месяц кешбек и далее выбирать в Вайбере или ждать обновления мобильного приложения и уже там выбирать категории? В вайбере увидел информацию, о том, что кешбек преежжает в приложение. А вот когда конкретно не понял. Так в сухом остатке категории так и не выбрал.
Отам же в Вайбере и было нацАрапПпАно, шо щас нуна таки выбрать категорию, а када появится возможность выбора КБ в апликухе, то вам предложат уже там новые категории и будите копить дальше.
Нарахування винагороди у Вібер буде діяти до моменту вибору вами категорії у мобільному додатку. Тобто зараз вибираю категорії у Вібер а коли обновиться додаток вибираю такі самі категорії з такми самими відсотками?
Выбирайте в Viber пока. В мобильном приложении не получится выбрать такие же категории. У меня в бете приложения доступны не все категории по сравнению с Viber. Там нет групп как в Viber.
joik написав:Колеги форумчане!!!! подскажите кто как делает?, на этот месяц кешбек и далее выбирать в Вайбере или ждать обновления мобильного приложения и уже там выбирать категории? В вайбере увидел информацию, о том, что кешбек преежжает в приложение. А вот когда конкретно не понял. Так в сухом остатке категории так и не выбрал.
Добрый день! Уже сейчас Вы можете подключить кешбек в нашем Viber-боте (в меню «Мої пропозиції ->Кешбек».). Несколько позже такая возможность появиться в приложении ПУМБ Online, о чем мы дополнительно сообщим. Клиенты, которые в начале месяца подключат кешбек с помощью бота, получат выплату кешбека за декабрь в виде двух платежей. Первый платеж - за период с момента выбора категории в боте до момента выбора категории в приложении –будет автоматически выплачен до 15 января 2022 г. Вторую выплату - за период до моменты выбора категории в приложении до конца декабря – клиент сможет самостоятельно вывести на карту. Клиенты, которые впервые в декабре выберут категорию кешбека уже в мобильном приложении после появления такой возможности, смогут самостоятельно вывести заработанный кешбек на карту.