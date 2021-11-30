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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3480348134823483>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:46

  joik написав:
  Amethyst написав:
  joik написав:Колеги форумчане!!!! подскажите кто как делает?, на этот месяц кешбек и далее выбирать в Вайбере или ждать обновления мобильного приложения и уже там выбирать категории? В вайбере увидел информацию, о том, что кешбек преежжает в приложение. А вот когда конкретно не понял. Так в сухом остатке категории так и не выбрал.

Отам же в Вайбере и было нацАрапПпАно, шо щас нуна таки выбрать категорию, а када появится возможность выбора КБ в апликухе, то вам предложат уже там новые категории и будите копить дальше.


Нарахування винагороди у Вібер буде діяти до моменту вибору вами категорії у мобільному додатку.
Тобто зараз вибираю категорії у Вібер а коли обновиться додаток вибираю такі самі категорії з такми самими відсотками?

Угуу
...а коли обновиться додаток, то будете обирати по-новому серед нових категорій. Мумба не гарантує, що категорії будуть теж самі.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:51

  joik написав:
  Amethyst написав:
  joik написав:Колеги форумчане!!!! подскажите кто как делает?, на этот месяц кешбек и далее выбирать в Вайбере или ждать обновления мобильного приложения и уже там выбирать категории? В вайбере увидел информацию, о том, что кешбек преежжает в приложение. А вот когда конкретно не понял. Так в сухом остатке категории так и не выбрал.

Отам же в Вайбере и было нацАрапПпАно, шо щас нуна таки выбрать категорию, а када появится возможность выбора КБ в апликухе, то вам предложат уже там новые категории и будите копить дальше.


Нарахування винагороди у Вібер буде діяти до моменту вибору вами категорії у мобільному додатку.
Тобто зараз вибираю категорії у Вібер а коли обновиться додаток вибираю такі самі категорії з такми самими відсотками?

Выбирайте в Viber пока. В мобильном приложении не получится выбрать такие же категории. У меня в бете приложения доступны не все категории по сравнению с Viber. Там нет групп как в Viber.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:21

подняли кредлимит и подняли % КБ. :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:25

  joik написав:Колеги форумчане!!!! подскажите кто как делает?, на этот месяц кешбек и далее выбирать в Вайбере или ждать обновления мобильного приложения и уже там выбирать категории? В вайбере увидел информацию, о том, что кешбек преежжает в приложение. А вот когда конкретно не понял. Так в сухом остатке категории так и не выбрал.

Добрый день! Уже сейчас Вы можете подключить кешбек в нашем Viber-боте (в меню «Мої пропозиції ->Кешбек».). Несколько позже такая возможность появиться в приложении ПУМБ Online, о чем мы дополнительно сообщим. Клиенты, которые в начале месяца подключат кешбек с помощью бота, получат выплату кешбека за декабрь в виде двух платежей. Первый платеж - за период с момента выбора категории в боте до момента выбора категории в приложении –будет автоматически выплачен до 15 января 2022 г. Вторую выплату - за период до моменты выбора категории в приложении до конца декабря – клиент сможет самостоятельно вывести на карту. Клиенты, которые впервые в декабре выберут категорию кешбека уже в мобильном приложении после появления такой возможности, смогут самостоятельно вывести заработанный кешбек на карту.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:53

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Клиенты, которые впервые в декабре выберут категорию кешбека уже в мобильном приложении после появления такой возможности, смогут самостоятельно вывести заработанный кешбек на карту.
Самостоятельный вывод кешбека на карту возможен от 100 грн? :-P
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:14

  MASolomko написав:
  PUMB написав:Клиенты, которые впервые в декабре выберут категорию кешбека уже в мобильном приложении после появления такой возможности, смогут самостоятельно вывести заработанный кешбек на карту.
Самостоятельный вывод кешбека на карту возможен от 100 грн? :-P

В бете от 100грн :(
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:15

  MASolomko написав:
  PUMB написав:Клиенты, которые впервые в декабре выберут категорию кешбека уже в мобильном приложении после появления такой возможности, смогут самостоятельно вывести заработанный кешбек на карту.
Самостоятельный вывод кешбека на карту возможен от 100 грн? :-P

Добрый день! При выводе кешбека на карту лимит по сумме отсутствует.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:18

Коммунальные

Кто имеет бету - есть там категория по кешбеку Коммунальные и сколько % ?
Или лучше сейчас оплатить с Вайбера от греха подальше?
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:29

  arkavs написав:Кто имеет бету - есть там категория по кешбеку Коммунальные и сколько % ?
Или лучше сейчас оплатить с Вайбера от греха подальше?

Коммуналка есть, %% не видно
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:00

Ой. Вернулась шаровая рассрочка на 3 мес, от 1000грн :shock:
Amethyst
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