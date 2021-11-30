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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 17:04
Коммуналка 5% и по дебетке тоже оказывается.
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Melanor1
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:09
arkavs написав:
Кто имеет бету - есть там категория по кешбеку Коммунальные и сколько % ?
Или лучше сейчас оплатить с Вайбера от греха подальше?
Есть 5%
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velvet
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:10
arkavs написав:
Кто имеет бету - есть там категория по кешбеку Коммунальные и сколько % ?
Є, 5/5
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chipmunk
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