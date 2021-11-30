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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3480348134823483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:04

Коммуналка 5% и по дебетке тоже оказывается.
Melanor1
 
Повідомлень: 36
З нами з: 18.11.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:09

  arkavs написав:Кто имеет бету - есть там категория по кешбеку Коммунальные и сколько % ?
Или лучше сейчас оплатить с Вайбера от греха подальше?

Есть 5%
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velvet
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 625 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:10

Re: ПУМБ

  arkavs написав:Кто имеет бету - есть там категория по кешбеку Коммунальные и сколько % ?

Є, 5/5
chipmunk
 
Повідомлень: 8806
З нами з: 15.04.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 563 раз.
 
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  #<1 ... 3480348134823483
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