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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3481348234833484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:39

:)
  melkh написав:
  velvet написав:
  arkavs написав:Кто имеет бету - есть там категория по кешбеку Коммунальные и сколько % ?
Или лучше сейчас оплатить с Вайбера от греха подальше?

Есть 5%
Зображення


1. А сколько категорий можно выбпать в бетке?
2. Существует ли комиссия по Всекарте (не перевод на чужую карту) на пополнение карты чужого банка, например Хам-он картой Всекарта?

1.Три
2.Если будете тянуть Сенсом на Хамон с Всекарты, то будет комиссия ПУМБа по Всекарте
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:41

  ramaz написав:
  Amethyst написав:Ой. Вернулась шаровая рассрочка на 3 мес, от 1000грн :shock:

А эта рассрочка на оплату коммуналки через приложение не предлагается?

Летом не предлагалась.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:44

  velvet написав:
  ramaz написав:
  Amethyst написав:Ой. Вернулась шаровая рассрочка на 3 мес, от 1000грн :shock:

А эта рассрочка на оплату коммуналки через приложение не предлагается?

Летом не предлагалась.

А год назад предлагалась. Потому и спрашиваю
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:51

Re: ПУМБ

  ramaz написав:А год назад предлагалась. Потому и спрашиваю

Ну тогда тоже сначала предлагалось, потом пошли на попятную: стали говорить, что рассрочка только при оплате картой, а платёж через приложение идёт со счёта без использования карты. Думаю так и будет теперь.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:39

  Amethyst написав:Угуу
...а коли обновиться додаток, то будете обирати по-новому серед нових категорій. Мумба не гарантує, що категорії будуть теж самі.

А якщо не обрати після Вайберу?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:46

  Прораб написав:
  Amethyst написав:Угуу
...а коли обновиться додаток, то будете обирати по-новому серед нових категорій. Мумба не гарантує, що категорії будуть теж самі.

А якщо не обрати після Вайберу?

Ну представник банку написав,що після того, як у всіх почне працювати кешбек в додатку, його треба там обирати і потім самому виводити на картку. Якщо не оберете кешбек в додатку, то його не будуть нараховувати мабуть.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:57

  Amethyst написав:Ой. Вернулась шаровая рассрочка на 3 мес, от 1000грн :shock:


А где об этом пишут? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:39

  velvet написав:
  Прораб написав:
  Amethyst написав:Угуу
...а коли обновиться додаток, то будете обирати по-новому серед нових категорій. Мумба не гарантує, що категорії будуть теж самі.

А якщо не обрати після Вайберу?

Ну представник банку написав,що після того, як у всіх почне працювати кешбек в додатку, його треба там обирати і потім самому виводити на картку. Якщо не оберете кешбек в додатку, то його не будуть нараховувати мабуть.

В принципі могли б залишити до кінця місяца якщо вже обрано у Вайбері, хто зна коли цей додаток анонсують і наскільки коректно буде нарахування з двох місць в процесі зміни та якщо обереш іншу категорію. :idea:
Прораб
 
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  #<1 ... 3481348234833484
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